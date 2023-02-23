紀錄顯示，「與會者觀察發現有必要繼續保持限制性政策立場，直至未來數據讓人確信通脹率正可持續滑向2%目標，這很可能需要一定時間」。

紀錄顯示，「幾乎所有」官員都贊同在該會議上加息25個基點是適當的，「少數幾人」傾向於或原本可能支持加息50個基點。相比經濟放緩或陷入衰退，聯儲局更擔憂通脹居高不下帶來的風險。

紀錄顯示，「與會人士普遍指出通脹上行風險仍然是影響政策前景的一個關鍵因素，從風險管理角度看，在確定通脹率持續滑向2%目標前維持限制性貨幣是適當之舉」。一些官員表示，貨幣政策立場的「限制性程度不夠」可能會拖累近期在緩和通脹壓力方面取得的進展。

美銀證券美國經濟研究負責人Michael Gapen表示，2022年結束時美國勞動力市場的強勁程度以及通脹風險都超過聯儲局官員可能的預測，「我們需要看到通脹呈現普遍降溫，而近期數據並沒有體現出這個趨勢」。他預測聯儲局最終將升息至5.25%-5.5%。

會議紀錄發布後，互換市場交易員有關聯儲局繼續加息的預測基本沒有發生改變，目前預計3月、5月和6月會議上將各加息25基點。投資者已經將利率峰值預測上調至5.36%左右。

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