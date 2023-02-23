個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.31%，折合報351.33元；阿里巴巴（9988）無升跌，折合報92.95元；美團（3690）跌0.5%，折合報139.3元；匯控（0005）跌0.99%，折合報60.05元；建行（0939）跌0.7%，折合報4.9元。

道期現升0.16%；標期現升0.3%；納期現升0.62%。日股休市，韓股現升0.62%，澳股現跌0.33%。

VIX指數隔晚跌2.53%或0.58點，報22.29點。

紐油現升0.06%或0.04美元，報74美元；布油現跌2.95%或2.45美元，報80.6美元；金價現跌0.05%或1.09美元，報1824.3美元；LME 銅期貨隔晚跌0.96%或88.5美元，報9112美元。美國10年期債息現跌0.93%或0.0369厘，報3.9156厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，阿里巴巴（9988）、銀河娛樂（0027）、港交所（0388）新世界（0017）、網易（9999）、新地（0016）、香港電訊（6823）、百本醫護（2293）、雲音樂（9899）、新創建（0659）、太平洋航運（2343）等。

財政預算案︱國泰（0293）：預算案助強化港國際航空樞紐。國泰伙都爹利設計高級港式飛機餐。

財政預算案︱電盈（0008）﹕寬減頻譜稅項為業界提供建網誘因。

黛麗斯（0333）中期由盈轉淨虧損1770.5萬元。

數碼通（0315）馮玉麟：漫遊業務正面樂觀，難言會否加價。

財政預算案︱友邦（1299）倡加大自願醫保扣稅金額，或把私院住院開支納入減稅範圍。

玖紙（2689）受到疲弱市場影響，中期由盈轉虧13.89億不派息。

百度（9888）宣布回購最多50億美元股份。百度上季調整後利潤升32%至54億人幣，績前升1.7%。

數碼通（0315）中期多賺2％至2.56億元，中期派息持平14.5仙。

偉易達（0303）發盈警，料全年純利最多跌兩成。

匯控（0005）：歡迎財政預算案，有望加快香港經濟復蘇。

北京建設（0925）掛牌售京津物流園，料錄收益1248萬元。

新世界百貨中國（0825）中期盈轉虧1.66億。

中化化肥（0297）首席財務官辭任，王凌接任。

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