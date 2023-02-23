恒指今早低開84點或0.42%，報20339點，大市成交金額34億元；國指今早低開26點或0.39%，報6806點。恒生科技指數開市報4090點，跌0.25%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、友邦（1299）拖累大市。港交所（0388）、小米（1810）、平保（2318）貢獻恒指較多。
藍籌25隻升，34隻下跌，17隻無升跌。神華（1088） 升2.09%，報24.4元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌2.92%，報136.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股15隻升，9隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報80.25元，升3.02%；跌幅最大的是百度（9888）開市報136.4元，跌2.92%。
恒指10天線(20816.77點)跌近50天線(20814.99點)，指數下試250天線(20010.57點)。科指續低於250天線(4194.68點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）開市報92.75元，跌0.22%。銀娛（0027）開市報52元，升0.48%。港交所（0388）開市報329元，升0.49%。新世界（0017）開市報21.5元，升0.7%。網易（9999）開市報133.9元，升0.22%。新地（0016）開市報111.9元，無升跌。香港電訊（6823）開市報10.34元，無升跌。百本醫護（2293）無成交，報0.77元。雲音樂（9899）無成交，報83.55元。新創建（0659）開市報7.37元，跌1.21%。太平洋航運（2343）開市報2.83元，升0.35%。
財政預算案︱國泰（0293）：預算案助強化港國際航空樞紐。國泰伙都爹利設計高級港式飛機餐。無成交，報7.62元。
財政預算案︱電盈（0008）﹕寬減頻譜稅項為業界提供建網誘因。開市報3.87元，無升跌。
黛麗斯（0333）中期由盈轉淨虧損1770.5萬元。無成交，報0.41元。
數碼通（0315）中期多賺2％至2.56億元，中期派息持平14.5仙。數碼通馮玉麟：漫遊業務正面樂觀，難言會否加價。無成交，報5.19元。
財政預算案︱友邦（1299）倡加大自願醫保扣稅金額，或把私院住院開支納入減稅範圍。開市報81.6元，跌0.97%。
玖紙（2689）受到疲弱市場影響，中期由盈轉虧13.89億不派息。開市報6.75元，跌0.44%。
百度（9888）宣布回購最多50億美元股份。百度上季調整後利潤升32%至54億人幣，績前升1.7%。開市報136.4元，跌2.92%。
偉易達（0303）發盈警，料全年純利最多跌兩成。開市報47.2元，跌2.68%。
匯控（0005）：歡迎財政預算案，有望加快香港經濟復蘇。開市報60.15元，跌0.82%。
北京建設（0925）掛牌售京津物流園，料錄收益1248萬元。開市報0.075元，升4.17%。
新世界百貨中國（0825）中期盈轉虧1.66億。無成交，報0.89元。
中化化肥（0297）首席財務官辭任，王凌接任。開市報0.98元，無升跌。
破頂股包括，華潤醫療（1515）創52周高，見7元，開市報7元，升6.06%。
異動股
上升異動股，包括，大發地產（6111）開市報0.17元，升8.97%；匯盈（0821）開市報0.17元，升7.59%；華潤醫療（1515）創52周高，見7元，開市報7元，升6.06%；新東方（9901）開市報33元，升5.77%；靈寶黃金（3330）開市報1.14元，升4.59%；北京建設（0925）開市報0.075元，升4.17%；康諾亞（2162）開市報66.85元，升4.13%；樂普生物（2157）開市報7元，升3.86%；中鋁國際（2068）開市報1.93元，升3.21%；汽車之家（2518）開市報63.2元，升3.1%；蔚來集團（9866）開市報80.25元，升3.02%。
下跌異動股，包括，光啟科學（0439）開市報0.156元，跌6.59%；佳兆業美好（2168）開市報3.56元，跌6.32%；上海復旦（1385）開市報30.1元，跌3.22%；維達（3331）開市報21元，跌3%；百度（9888）開市報136.4元，跌2.92%；京東（9618）開市報178.8元，跌2.83%。
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