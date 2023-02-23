聯儲局公布議息紀錄顯示大多數成員贊成下調加息幅度，美股個別發展，美期則向上，港股A股韓台股向上。
恒指今早低開84點，低位跌97點，其後反覆倒升，臨近半日收市，高位升177點，高低波幅275點。
恒指半日升110點或0.54%，報20534點，大市成交金額570億元；國指升77點或1.14%，報6910點。恒生科技指數收報4185點，升2.07%。
藍籌股成交金額239.4億元，佔大市成交42%；科指成份股成交金額158.99億元，佔大市成交27.89%；國指成份股成交金額203.17億元，佔大市成交35.64%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、京東（9618）貢獻恒指較多。匯控（0005）、友邦（1299）、創科實業（0669）拖累大市。
藍籌52隻升，21隻下跌，3隻無升跌。聯想（0992）升7.27%，收報7.38元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌4.49%，收報88.35元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股28隻升，0隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報7.38元，升7.27%；跌幅最大的是商湯（0020）收報2.42元，無升跌。
恒指10天線(20836.33點)向下逼近50天線(20818.9點)，下試250天線(20011.35點)。科指上試250天線(4195.06點)。
北水南下合計淨流入9.76億元，較上日增加33.42%，連續第3日流入，累計流入21.78億元。南水北上合計淨流出5.81億元人民幣，較上日減少87.73%，連續第2日流出，累計流出53.15億元。
IMAX CHINA（1970）全年少賺72% 勝預期。收報9元，升0.11%。
APOLLO智慧出行（0860）：完成出售Ideenion 代價1.26億元。收報0.17元，跌1.16%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）收報95.5元，升2.74%。銀娛（0027）收報52.6元，升1.64%。港交所（0388）收報331.6元，升1.28%。新世界（0017）收報21.45元，升0.47%。網易（9999）收報139.5元，升4.42%。新地（0016）收報110.3元，跌1.43%。香港電訊（6823）收報10.48元，升1.35%。百本醫護（2293）收報0.77元，無升跌。雲音樂（9899）收報85.75元，升2.63%。新創建（0659）收報7.37元，跌1.21%。太平洋航運（2343）收報2.83元，升0.35%。
財政預算案︱國泰（0293）：預算案助強化港國際航空樞紐。國泰伙都爹利設計高級港式飛機餐。收報7.63元，升0.13%。
財政預算案︱電盈（0008）﹕寬減頻譜稅項為業界提供建網誘因。收報3.92元，升1.29%。
黛麗斯（0333）中期由盈轉淨虧損1770.5萬元。收報0.41元，無升跌。
數碼通（0315）中期多賺2％至2.56億元，中期派息持平14.5仙。數碼通馮玉麟：漫遊業務正面樂觀，難言會否加價。收報5.17元，跌0.39%。
財政預算案︱友邦（1299）倡加大自願醫保扣稅金額，或把私院住院開支納入減稅範圍。收報81.7元，跌0.85%。
玖紙（2689）受到疲弱市場影響，中期由盈轉虧13.89億不派息。收報6.78元，無升跌。
百度（9888）宣布回購最多50億美元股份。百度上季調整後利潤升32%至54億人幣，績前升1.7%。收報141元，升0.36%。
偉易達（0303）發盈警，料全年純利最多跌兩成。收報45元，跌7.22%。
匯控（0005）：歡迎財政預算案，有望加快香港經濟復蘇。收報59.9元，跌1.24%。
北京建設（0925）掛牌售京津物流園，料錄收益1248萬元。收報0.076元，升5.56%。
新世界百貨中國（0825）中期盈轉虧1.66億。收報0.86元，跌3.37%。
中化化肥（0297）首席財務官辭任，王凌接任。收報1.01元，升3.06%。
破頂股包括，特海國際（9658）創上市新高，見19.4元，收報19.38元，升6.72%；華潤醫療（1515）創52周高，見7.12元，收報6.95元，升5.3%；美圖公司（1357）創52周高，見3.06元，收報2.94元，升2.44%；中移動（0941）創52周高，見59.45元，收報59.3元，升1.63%；豐盛生活服務（0331）創52周高，見6.26元，收報6.25元，升2.46%；協合新能源（0182）創52周高，見0.81元，收報0.8元，無升跌。
4隻股份創上市新低，包括大唐集團（2117）低見0.47元，收報0.5元，升3.09%；恒盛地產（0845）低見0.066元，收報0.07元，升1.45%；潤邁德醫療（2297）低見1元，收報1.06元，升0.95%；澳亞集團（2425）低見4.46元，收報4.46元，跌1.33%。
3隻股份創52周低，包括渝太地產（0075）低見0.55元，收報0.55元，跌6.78%；中國互聯網投資（0810）低見0.93元，收報0.97元，無升跌；泰和小貸（1915）低見0.67元，收報0.67元，跌4.29%。
異動股
上升異動股，包括，漢思能源（0554）收報0.28元，升15.7%；三和建築（3822）收報0.067元，升15.52%；思考樂教育（1769）收報2.09元，升10%；新東方（9901）收報34元，升8.97%；亞洲水泥（0743）收報4.32元，升8%；靈寶黃金（3330）收報1.17元，升7.34%；聯想（0992）收報7.38元，升7.27%。
下跌異動股，包括，匯盈（0821）收報0.137元，跌13.29%；潤歌互動（2422）收報1.25元，跌11.97%；創業集團（2221）收報0.295元，跌10.61%；寶光實業（0084）收報0.068元，跌9.33%；遠大住工（2163）收報5.62元，跌8.62%；協同通信（1613）收報0.64元，跌8.57%；英皇證券集團（0717）收報0.057元，跌8.06%；瑞安建業（0983）收報1.12元，跌7.44%；博駿教育（1758）收報0.191元，跌7.28%；偉易達（0303）收報45元，跌7.22%；雲智匯科技（1037）收報0.27元，跌6.9%。
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