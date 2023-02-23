恒指表現反覆，今早低開84點，早市曾倒升最多177點，午後低位跌幅擴大至100點，全日高低波幅278點。

恒指收市跌72點或0.35%，報20351點，大市成交金額1026億元，較上日減少10.42%，是2月17日897.39億元成交後最少；國指升27點或0.4%，報6859點。恒生科技指數收報4149點，升1.18%。

藍籌股成交金額493.07億元，佔大市成交48.05%；科指成份股成交金額285.77億元，佔大市成交27.85%；國指成份股成交金額388.71億元，佔大市成交37.88%。

匯控（0005）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。阿里巴巴（9988）、京東（9618）、平保（2318）貢獻恒指較多。

藍籌32隻升，40隻下跌，4隻無升跌。聯想（0992）升5.52%，收報7.26元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌18.97%，收報74.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，8隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報7.26元，升5.52%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報5.82元，跌1.02%。

恒指10天線(20817.99點)向下逼近50天線(20815.23點)，指數受制於50天線，下試250天線(20010.62點)。科指曾升穿250天線(4194.91點)，收市得而復失。

北水南下合計淨流入8.32億元，較上日增加13.73%，淨流入金額是2月15日59.11億元後最多。北水連續第3日流入，累計流入20.34億元，對上一次連續3日淨流入是2022年12月23日。南水北上合計淨流出21.5億元人民幣，較上日減少54.58%，連續第2日流出，累計流出68.85億元。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多0.49%，低見20323.24點，是1月4日20233.39點後最低。今日收市報20351.35點，是1月3日後收市新低，當日報20145.29點。連跌3日，累計跌535.61點，對上一次連跌3日是2月14日。

科指曾升最多2.37%，是2月16日後最大升幅，當日升幅為4.32%。今曾高見4197.92點，是2月21日4311.12點後最高。今日收市報4149.12點，是2月21日後收市新高。

國指曾升最多1.5%，是2月20日後最大升幅，當日升幅為1.57%。今曾高見6935.01點，是2月21日7085.73點後最高。今日收市報6859.95點，是2月21日後收市新高，當日報6925.07點。

午後消息股表現

萬國數據（9698）擬以4億美元出售全球數據中心。收報20.25元，升1%。

港交所（0388）全年少賺兩成，但勝預期，第二次中期息3.69元。收報327.6元，升0.06%。

創科（0669）遭沽空機構狙擊，曾跌最多19.35%，是2008年11月10日後最大跌幅，低見74.6元，是2022年11月1日74.45元後最低。其後中途停牌，停牌前報報74.95元，跌18.97%。連跌3日，累計跌26.75元，對上一次連跌3日1月26日。

今早及隔晚消息股表現

IMAX CHINA（1970）全年少賺72% 勝預期。收報9.04元，升0.56%。

APOLLO智慧出行（0860）：完成出售Ideenion 代價1.26億元。收報0.167元，跌2.91%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）收報95.15元，升2.37%。銀娛（0027）收報51.9元，升0.29%。新世界（0017）收報21.25元，跌0.47%。網易（9999）收報139.1元，升4.12%。新地（0016）收報110.7元，跌1.07%。香港電訊（6823）收報10.4元，升0.58%。百本醫護（2293）收報0.77元，無升跌。雲音樂（9899）收報85.35元，升2.15%。新創建（0659）收報7.21元，跌3.35%。太平洋航運（2343）收報2.83元，升0.35%。

財政預算案︱國泰（0293）：預算案助強化港國際航空樞紐。國泰伙都爹利設計高級港式飛機餐。收報7.58元，跌0.52%。

財政預算案︱電盈（0008）﹕寬減頻譜稅項為業界提供建網誘因。收報3.89元，升0.52%。

黛麗斯（0333）中期由盈轉淨虧損1770.5萬元。收報0.41元，無升跌。

數碼通（0315）中期多賺2％至2.56億元，中期派息持平14.5仙。數碼通馮玉麟：漫遊業務正面樂觀，難言會否加價。收報5.16元，跌0.58%。

財政預算案︱友邦（1299）倡加大自願醫保扣稅金額，或把私院住院開支納入減稅範圍。收報81.1元，跌1.58%。

玖紙（2689）受到疲弱市場影響，中期由盈轉虧13.89億不派息。收報6.69元，跌1.33%。

百度（9888）宣布回購最多50億美元股份。百度上季調整後利潤升32%至54億人幣，績前升1.7%。收報139.8元，跌0.5%。

偉易達（0303）發盈警，料全年純利最多跌兩成。收報44.8元，跌7.63%。

匯控（0005）：歡迎財政預算案，有望加快香港經濟復蘇。收報59.35元，跌2.14%。

北京建設（0925）掛牌售京津物流園，料錄收益1248萬元。收報0.076元，升5.56%。

新世界百貨中國（0825）中期盈轉虧1.66億。收報0.87元，跌2.25%。

中化化肥（0297）首席財務官辭任，王凌接任。收報1元，升2.04%。

破頂股表現

破頂股包括，心泰醫療（2291）創上市新高，見31.85元，收報31.55元，升6.95%；特海國際（9658）創上市新高，見19.4元，收報18.74元，升3.19%；華潤醫療（1515）創52周高，見7.12元，收報6.64元，升0.61%；美圖公司（1357）創52周高，見3.06元，收報2.94元，升2.44%；中移動（0941）創52周高，見59.45元，收報58.6元，升0.43%；豐盛生活服務（0331）創52周高，見6.26元，收報6.24元，升2.3%；協合新能源（0182）創52周高，見0.81元，收報0.8元，無升跌。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括大唐集團（2117）低見0.47元，收報0.53元，升9.28%；恒盛地產（0845）低見0.066元，收報0.068元，跌1.45%；梁志天設計集團（2262）低見0.153元，收報0.155元，跌6.63%；潤邁德醫療（2297）低見1元，收報1.06元，升0.95%；澳亞集團（2425）低見4.46元，收報4.6元，升1.77%。

6隻股份創52周低，包括金輝（0137）低見0.86元，收報0.89元，跌2.2%；渝太地產（0075）低見0.55元，收報0.59元，無升跌；亞洲聯合基建（0711）低見0.51元，收報0.53元，升1.92%；中國互聯網投資（0810）低見0.93元，收報0.95元，跌2.06%；泰和小貸（1915）低見0.67元，收報0.68元，跌2.86%；創業集團（2221）低見0.243元，收報0.265元，跌19.7%。

異動股

上升異動股，包括，三和建築（3822）收報0.068元，升17.24%；瑞爾集團（6639）收報12.86元，升14.82%；銀杏教育（1851）收報1.3元，升11.11%；開源控股（1215）收報0.022元，升10%；旭通（1826）收報0.1元，升9.89%；艾伯科技（2708）收報1.6元，升9.59%；大唐集團（2117）創上市新低，見0.47元，收報0.53元，升9.28%；國美（0493）收報0.156元，升8.33%；天立教育（1773）收報2.72元，升7.94%；卡撒天嬌（2223）收報0.41元，升7.89%；新東方（9901）收報33.65元，升7.85%。

下跌異動股，包括，創業集團（2221）見52周低0.243元，收報0.265元，跌19.7%；創科實業（0669）停牌，停牌前報74.95元，跌18.97%；皓天財經（1260）收報0.26元，跌13.33%；揚科集團（1460）收報0.161元，跌12.97%；陸慶（8052）收報0.017元，跌10.53%；檸萌影視（9857）收報16.5元，跌9.84%；中國抗體（3681）收報1.91元，跌9.48%；寶光實業（0084）收報0.068元，跌9.33%；映客（3700）收報1.22元，跌8.96%；協同通信（1613）收報0.64元，跌8.57%；遠見控股（0862）收報0.086元，跌8.51%。

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