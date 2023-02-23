人民銀行等機構公布《關於金融支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放的意見》，其中一項措施為便利香港居民開立內地銀行賬戶，將擴大香港居民代理見證開立內地個人II類、III類銀行賬戶試點銀行範圍。
人行公告亦指，會探索在前海合作區加強線上業務創新，試點開展信用卡視頻面簽，即在網上完成申請後，經視象通話激活信用卡，取代親身在銀行分行面簽。
此外文件亦建議，在徵得香港居民同意的情況下，允許前海合作區內符合條件的港資商業銀行，共享其香港母行掌握的同一香港居民信用狀況，為香港居民在前海合作區生活和就業提供信貸等金融服務。當局支持在前海合作區設立深圳市地方徵信平台，探索深港跨境徵信合作，在遵守相關法律法規、安全可控的前提下，允許在前海合作區和香港均設有分支機構的中資商業銀行、港資商業銀行開展內部數據跨境流動試點。
企業客戶方面，當局亦會探索深港市場化企業徵信機構依法開展跨境交流合作，在客戶同意的前提下，允許前海合作區和香港的銀行通過企業徵信機構獲取雙方客戶的企業徵信信息，促進兩地跨境企業貸款業務發展。
港人以見證方式可遙距開立中國內地銀行戶口，始於2019年在中國銀行（3988）深圳分行推出，至去年9月試點擴大至工商銀行（1398）、建設銀行（0939）、招商銀行（3968）和東亞中國的深圳分行。
據人行數據，截至2023年1月底，深圳市五家試點銀行為香港居民代理見證開立賬戶量已達20.10萬戶，累計資金交易100.49億元人民幣，佔大灣區香港居民代理見證開戶總數、資金交易總量的95%左右。目前5家試點銀行，共有77個內地網點、264個香港見證銀行網點參與試點。
其他報道