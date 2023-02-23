公司指，期內錄得創記錄的基本溢利及稅息折舊及攤銷前溢利，分別為7.15億美元及9.35億美元，業績實屬史無前例。而全年純利亦為歷來第二最佳，帶動股本回報率達到強勁水平的38%。

期內，核心業務錄得的小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均淨收入分別為23,430美元及28,120美元，分別增長15%及減少4%，日均損益平衡水平分別為10,260美元及10,950美元。

公司稱，即使面對短期不利因素但前景向好，利用資資產價格的暫時回落進行策略性的逆週期投資，購入較大型、船齡較輕及較高效的貨船，落實減碳策略。公司將投資於零排放貨船，並正在開發一套針對第一代以甲醇推動的超大靈便型乾散貨船的設計。

行政總裁Martin Fruergaard稱，對乾散貨運市場的中長期前景持樂觀態度，儘管有這些短期的不利因素。預計，在全球重大基礎設施投資的支持下，特別是在印度及東盟地區國家等新興市場，加上面對全球糧食及能源安全問題，需求將受到支持。隨著內地經濟重啟，政府推出支援政策以實現經濟增長，內地在疫情後的復蘇將成為乾散貨需求的主要催化劑。內地政府已經宣布其通過促進國內消費、投資及為民營企業提供支持的刺激經濟宏圖。這些努力旨在推動經濟增長及發展，而房地產行業及基礎設施投資將受惠於政府的大力支持。因此，預計在2023年下半年，對乾散貨商品的需求將會增加。

Martin Fruergaard稱，仍然認為，目前的環境法規以及即將出台的新法規，將繼續遏抑大量新建造貨船訂單，繼續支持乾散貨船的租金。同樣的環境法規應會令貨船自2024年起降低航速，並令效率較低的貨船加速報廢。

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