政府發言人表示，1月基本消費物價通脹上升至2.4%，部分是由於今年農曆新年來臨得早（今年在一月，去年則在二月）。因此，待有二月份數據後，將兩者合併分析，將能更有效評估基本通脹的情況。主要組成項目方面，食品價格升幅加快，能源相關項目價格進一步飈升，衣履價格繼續明顯上升。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，本地成本壓力或會隨着經濟復蘇而上升。外圍價格壓力料會略為緩和，但仍維持顯著。總體而言通脹可能因而面對一些上升壓力，但短期內應會保持溫和。政府會繼續留意情況。

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在1月份的按年升幅（即基本通脹率）亦為2.4%，較2022年12月（2.0%）為高，主要是由於食品價格和電力費用升幅擴大所致。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至1月止的三個月的平均每月升幅為0.4%，而截至去年12月止的三個月的相應升幅則為0.3%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.4%及0.2%。

1月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升20.6%）、基本食品（上升6.0%）、衣履（上升5.8%）、外出用膳及外賣（上升4.4%）、雜項服務（上升2.0%）、雜項物品（上升1.0%）、交通（上升0.9%）和煙酒（上升0.8%）。

1月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌2.2%）和住屋（下跌0.1%）。

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