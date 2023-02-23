moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

本港1月通脹2.4% 多過預期 見5個月高 連升第3月

政府統計處公布，1月消費物價指數連升第3個月，按年升2.4%，多過市場預期的2.1%，為2022年9月後最高，當時為4.4%。3個月累計升0.6%，對上一次連升3個月是2022年8月31日。

政府發言人表示，1月基本消費物價通脹上升至2.4%，部分是由於今年農曆新年來臨得早（今年在一月，去年則在二月）。因此，待有二月份數據後，將兩者合併分析，將能更有效評估基本通脹的情況。主要組成項目方面，食品價格升幅加快，能源相關項目價格進一步飈升，衣履價格繼續明顯上升。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，本地成本壓力或會隨着經濟復蘇而上升。外圍價格壓力料會略為緩和，但仍維持顯著。總體而言通脹可能因而面對一些上升壓力，但短期內應會保持溫和。政府會繼續留意情況。

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在1月份的按年升幅（即基本通脹率）亦為2.4%，較2022年12月（2.0%）為高，主要是由於食品價格和電力費用升幅擴大所致。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至1月止的三個月的平均每月升幅為0.4%，而截至去年12月止的三個月的相應升幅則為0.3%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.4%及0.2%。

1月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升20.6%）、基本食品（上升6.0%）、衣履（上升5.8%）、外出用膳及外賣（上升4.4%）、雜項服務（上升2.0%）、雜項物品（上升1.0%）、交通（上升0.9%）和煙酒（上升0.8%）。

1月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌2.2%）和住屋（下跌0.1%）。

 

其他報道

太平洋航運全年少賺16% 息17仙及特別息9仙 認為前景向好

香港電訊全年多賺2％ 收入持平末期股息派43.15仙

雲音樂去年經調整淨虧損大幅收窄至1.15億人幣 績前升2.2%

新地中期基礎溢利按年跌36%至近95億  派息1.26元

新世界發展中期核心少賺14%息0.46元 稱無計劃供股

全日沽空金額138億 比率降至13.5% 創科沽空金額增1.3倍 盈富沽空金額最多

新創建中期少賺27% 中期股息0.3元

恒指收市跌72點 科指升1.1% 250天線得而復失 北水流入增13%

人行擬再擴在港見證開設內地銀行戶口驗點範圍

殼牌中國與阿里雲達成戰略合作