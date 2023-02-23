回顧第四季，網易的線上遊戲及相關增值服務淨收入增長1.6%至190.9億元，有道淨收入升9%至15億元，雲音樂淨收入升25.8%至24億元，創新及其他業務淨收入升3.4%至24億元。

集團指出，經典的旗艦類遊戲產品如《夢幻西遊》和《大話西遊》系列保持旺盛的生命力，其他精品遊戲如《光·遇》、《率土之濱》和《倩女幽魂》手遊等人氣不減，休閒競技手遊《蛋仔派對》表現不錯。

主席丁磊表示，其他業務線，包括有道和雲音樂，也在步入正軌，當中有道首次錄得季度經營利潤，展望2023年，集團繼續提升為客戶和投資者帶來的價值，將更多創意、優質的內容引入不斷壯大的全球社區，即將推出：《大話西遊：歸來》、《逆水寒》手遊、《超凡先鋒》、《巔峰極速》和《永劫無間》手遊，並將在海外市場推出《哈利波特：魔法覺醒》。

其他報道

太平洋航運全年少賺16% 息17仙及特別息9仙 認為前景向好

香港電訊全年多賺2％ 收入持平末期股息派43.15仙

雲音樂去年經調整淨虧損大幅收窄至1.15億人幣 績前升2.2%

新地中期基礎溢利按年跌36%至近95億 派息1.26元

新世界發展中期核心少賺14%息0.46元 稱無計劃供股

全日沽空金額138億 比率降至13.5% 創科沽空金額增1.3倍 盈富沽空金額最多

新創建中期少賺27% 中期股息0.3元

恒指收市跌72點 科指升1.1% 250天線得而復失 北水流入增13%

人行擬再擴在港見證開設內地銀行戶口驗點範圍

殼牌中國與阿里雲達成戰略合作

國泰重塑貨運品牌業務 改名及推貨運升級方案

羅兵咸永道：去年中國併購交易總額跌2成 料今年交易量持平

人行等五部門：允許證券業金融機構在香港開展直接融資

蘋果據報已取得台積電3納米全部產能

滬指連跌兩個交易日 創板指一枝獨秀

創科遭沽空機構狙擊 午後跌19%後停牌

萬國數據擬以4億美元出售全球數據中心

據報蘋果與立訊精密合作開發AR裝置

瑞銀據報擬申請內地公募基金牌照

花旗Citi Plus 2周年 推環遊世界機票抽獎

2月跌市抵銷了部分1月的強積金投資收益

匯豐：預算案措施助經濟復蘇 料今年GDP增3.8%