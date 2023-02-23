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網易去年多賺兩成息5.4美仙 第四季收入升4%

網易（9999）公布去年第四季業績，收入按年增4%至254億元（人民幣．下同），毛利升2.5%至132億元，歸屬於公司股東的淨利潤40億元，非公認會計準則下歸屬於公司股東的持續經營淨利潤為48億元，全年計，網易淨利潤為203.4億元，升20.6%，建議派季度息每股5.4美仙。

回顧第四季，網易的線上遊戲及相關增值服務淨收入增長1.6%至190.9億元，有道淨收入升9%至15億元，雲音樂淨收入升25.8%至24億元，創新及其他業務淨收入升3.4%至24億元。

集團指出，經典的旗艦類遊戲產品如《夢幻西遊》和《大話西遊》系列保持旺盛的生命力，其他精品遊戲如《光·遇》、《率土之濱》和《倩女幽魂》手遊等人氣不減，休閒競技手遊《蛋仔派對》表現不錯。

主席丁磊表示，其他業務線，包括有道和雲音樂，也在步入正軌，當中有道首次錄得季度經營利潤，展望2023年，集團繼續提升為客戶和投資者帶來的價值，將更多創意、優質的內容引入不斷壯大的全球社區，即將推出：《大話西遊：歸來》、《逆水寒》手遊、《超凡先鋒》、《巔峰極速》和《永劫無間》手遊，並將在海外市場推出《哈利波特：魔法覺醒》。

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