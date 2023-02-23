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新世界鄭志剛：擁920億可動用現金 無意向股東或市場「伸手」

領展（0823）近期突擊供股陰霾下，淨負債率不斷上升的新世界發展（0017）動向備受市場關注，新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛在業績記者會上，多次強調集團財務穩健，擁有920億港元可動用現金，「絕對無任何供股或配股計劃，亦無向股東集資需要」。

近年新世界多次派「凸」股息，市場早已憂慮公司高派息政策難以持續，新世界在中期亦已將中期息減少17.86%至0.46港元，鄭志剛指，是反映大環境及公司狀況，「以往核心盈利升就派多啲，今年跌就減啲」，但他強調是受疫情及大環境影響下，但相信通關後本港經濟復挺，2024年賣樓銷售會好轉等，形容「依家幾個月係最差嘅環境」，但「最壞的時間已過去」，在通關後中港零售、住宅，以至酒店等業務都會回復，有信心未來會有好的持續發展，公司亦已預留彈藥物色優質項目，為股東帶來更高的盈利回報。

鄭志剛又提及，集團將為各業務進行「策略性檢討」，釋放業務價值，透過企業行動，為提升股東回報，但他無解釋是否涉及將業務如富通保險及K11等分拆或「策略性檢討」方向等，表示在推行時就會公布。

問到本港樓市二手回暖，一手樓開始活躍，鄭志剛指過去一年港樓市受加息及外圍因素等顯著調整，但香港的剛性需求強勁，加上通關效應及搶人才計劃等政策下，觀望中的買家料將在後半年會回來，料交投會進一步活躍，認為港經濟及樓市在下半年將會恢復「元氣」，目到更明顯的復挺。

對於地皮流標及會否減價賣樓等，鄭志剛指，新世界今年將推出六個樓盤，合計5000伙，不會減價賣樓，對今年下半年樓市樂觀。

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