近年新世界多次派「凸」股息，市場早已憂慮公司高派息政策難以持續，新世界在中期亦已將中期息減少17.86%至0.46港元，鄭志剛指，是反映大環境及公司狀況，「以往核心盈利升就派多啲，今年跌就減啲」，但他強調是受疫情及大環境影響下，但相信通關後本港經濟復挺，2024年賣樓銷售會好轉等，形容「依家幾個月係最差嘅環境」，但「最壞的時間已過去」，在通關後中港零售、住宅，以至酒店等業務都會回復，有信心未來會有好的持續發展，公司亦已預留彈藥物色優質項目，為股東帶來更高的盈利回報。

鄭志剛又提及，集團將為各業務進行「策略性檢討」，釋放業務價值，透過企業行動，為提升股東回報，但他無解釋是否涉及將業務如富通保險及K11等分拆或「策略性檢討」方向等，表示在推行時就會公布。

問到本港樓市二手回暖，一手樓開始活躍，鄭志剛指過去一年港樓市受加息及外圍因素等顯著調整，但香港的剛性需求強勁，加上通關效應及搶人才計劃等政策下，觀望中的買家料將在後半年會回來，料交投會進一步活躍，認為港經濟及樓市在下半年將會恢復「元氣」，目到更明顯的復挺。

對於地皮流標及會否減價賣樓等，鄭志剛指，新世界今年將推出六個樓盤，合計5000伙，不會減價賣樓，對今年下半年樓市樂觀。

其他報道

本港1月通脹2.4% 多過預期 見5個月高 連升第3月

網易去年多賺兩成息5.4美仙 第四季收入升4%

台積電美國工廠項目手據報引發員工憂慮

太平洋航運全年少賺16% 息17仙及特別息9仙 認為前景向好

香港電訊全年多賺2％ 收入持平末期股息派43.15仙

雲音樂去年經調整淨虧損大幅收窄至1.15億人幣 績前升2.2%

新地中期基礎溢利按年跌36%至近95億 派息1.26元

新世界發展中期核心少賺14%息0.46元 稱無計劃供股

全日沽空金額138億 比率降至13.5% 創科沽空金額增1.3倍 盈富沽空金額最多

新創建中期少賺27% 中期股息0.3元

恒指收市跌72點 科指升1.1% 250天線得而復失 北水流入增13%

人行擬再擴在港見證開設內地銀行戶口驗點範圍

殼牌中國與阿里雲達成戰略合作

國泰重塑貨運品牌業務 改名及推貨運升級方案

羅兵咸永道：去年中國併購交易總額跌2成 料今年交易量持平

人行等五部門：允許證券業金融機構在香港開展直接融資

蘋果據報已取得台積電3納米全部產能

滬指連跌兩個交易日 創板指一枝獨秀

創科遭沽空機構狙擊 午後跌19%後停牌

萬國數據擬以4億美元出售全球數據中心

據報蘋果與立訊精密合作開發AR裝置