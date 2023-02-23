銀河娛樂（0027）公布2022年度全年業績，期內由盈轉虧，股東應佔虧損34.33億元，不派末期息。全年度LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）6億元，相對去年錄得EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）達35億元。期內旗艦項目澳門銀河的EBITDA雖然按年大跌90%，但仍達3億元，星際、百老匯及城市娛樂會則繼續錄LBITDA。博彩業務亦由盈轉虧，期內LBITDA達10億元。
該集團指，期內淨持現金189億元，核心債務只有4億元。其計劃於今年第二季度有序地推出第三期的銀河國際會議中心、銀河綜藝館及澳門銀河萊佛士。其尚持有永利澳門（1128）的美國母公司Wynn Resorts（美：Wynn）約4.6%，持貨價值約33.49億元，按年減少1億元。連同其他投資，該集團並未錄得股息收入。
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2023年2月23日 17:20
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