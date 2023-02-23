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銀娛2022年度由盈轉虧  股東應佔虧損逾34.33億不派息

銀河娛樂（0027）公布2022年度全年業績，期內由盈轉虧，股東應佔虧損34.33億元，不派末期息。全年度LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）6億元，相對去年錄得EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）達35億元。期內旗艦項目澳門銀河的EBITDA雖然按年大跌90%，但仍達3億元，星際、百老匯及城市娛樂會則繼續錄LBITDA。博彩業務亦由盈轉虧，期內LBITDA達10億元。