昨日發表的《財政預算案》指出，港交所（0388）將探討在8號風球、黑雨等惡劣天氣下繼續運作的安排。港交所行政總裁歐冠昇表示，對此正研究如何實行最好的安排，並確保將可能受到影響的持份者放入考慮當中，並會與市場進行磋商。他指出，港交所需保持市場競爭力，因此不希望在國際市場開放的情況下投資者無法進入，希望確保能夠吸引更多來自世界各地的投資者。
港交所亦將於今年內就GEM提出具體改革建議，歐冠昇指，港交所希望為所有參與者、中小型公司創造機會，並從市場中受益，惟在世界許多地方的例子亦反映都有很多困難和複雜。 惟現時未這方面的最新消息，團隊正一直研究所有的可能性。
至於今年《財政預算案》中未有提到調整股票交易印花稅，歐冠昇表示是政府收入的重要組成部分，同時一直在與政府對話，以確保平衡收益和收入的需要。他提到， 在ETF市場中，已豁免徵收印花稅。
港交所於去年提出《上市規則》增設第18C章，允許特專科技公司上市。歐冠昇稱，該諮詢引起了極大的回響，許多市場參與者提供了反饋，並期待於今年第一季落實。
此外，港交所於去年底於紐約開設辦事處，將國際佈局擴展至北美，歐冠昇指，目前已加快推進計劃，期望於今年內於歐洲開設第二間辦事處。
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