moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

特區政府歡迎中央發布關於前海金融30條

特區政府歡迎中國人民銀行會同中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局、廣東省人民政府今日（2月23日）聯合發布《關於金融支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放的意見》（下簡稱前海金融30條」），並感謝中央政府繼續支持香港融入國家金融改革開放格局。

行政長官李家超表示：「前海合作區一直堅持『依托香港、服務內地、面向世界』，是粵港澳大灣區內重要的合作發展平台之一。香港會以粵港澳大灣區和前海合作區為融入國家發展大局的切入點，進一步提升與廣東省和深圳市的高水平合作，推進大灣區高質量發展，共同實現新飛躍。」

 

財政司司長陳茂波表示：「在『一國兩制』的獨特優勢下，憑着國家的堅實支持，香港積極擴大和深化與內地金融市場的互聯互通，助力內地深化金融市場改革、引導金融服務實體經濟高質量發展，以及穩慎推進人民幣國際化。「前海金融30條」將加強港深金融市場的對接和高水平合作，促進國家金融業對外開放與創新，進一步發揮香港國際金融中心的作用，也為香港的金融業、企業和專業服務創造更多機遇。我衷心感謝中央相關部委和廣東省人民政府的支持。」

 

財經事務及庫務局局長許正宇說：「國家金融改革為香港金融業帶來龐大機遇。特區政府和各金融監管機構會繼續與相關內地部委保持緊密聯繫，共同推進「前海金融30條」內各項提升深港金融合作水平的政策措施。」