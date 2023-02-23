行政長官李家超表示：「前海合作區一直堅持『依托香港、服務內地、面向世界』，是粵港澳大灣區內重要的合作發展平台之一。香港會以粵港澳大灣區和前海合作區為融入國家發展大局的切入點，進一步提升與廣東省和深圳市的高水平合作，推進大灣區高質量發展，共同實現新飛躍。」

財政司司長陳茂波表示：「在『一國兩制』的獨特優勢下，憑着國家的堅實支持，香港積極擴大和深化與內地金融市場的互聯互通，助力內地深化金融市場改革、引導金融服務實體經濟高質量發展，以及穩慎推進人民幣國際化。「前海金融30條」將加強港深金融市場的對接和高水平合作，促進國家金融業對外開放與創新，進一步發揮香港國際金融中心的作用，也為香港的金融業、企業和專業服務創造更多機遇。我衷心感謝中央相關部委和廣東省人民政府的支持。」

財經事務及庫務局局長許正宇說：「國家金融改革為香港金融業帶來龐大機遇。特區政府和各金融監管機構會繼續與相關內地部委保持緊密聯繫，共同推進「前海金融30條」內各項提升深港金融合作水平的政策措施。」