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摩通替創科護航   大和暗指沽空報告昧於會計準則差異

摩根大通發表報告指，受到沽空研究報告施襲拖累，創科（0669）在業績前的禁售期間股價急跌致未能作出回應。該行認為，該股的毛利率的優越表現及提升之勢，可能與同業構成分野，但是業界的營運毛利率其實在過去一年亦有匯聚之勢，同樣受惠於世界各國政府推動去碳化及生產力提升，令業界開發產品時，由有線轉移至無線操作，因此有助毛利率保持上升。

摩根大通指，基於創科早年投入充電式無線產品發展，讓其在很早的關鍵期持續推出新產品，在競爭中領先。同時其產品開發周期表現迅捷，比同業有較高研發投入，總銷售中更有三分之一來自新產品。其專業級Milwaukee品牌，在過去一段時間顯著增長，自2016年更每年複式增長逾20%，加上有利的銷售組合轉變，驅動該品牌自2022年下半年銷售增長逾60%，亦有助毛利率擴增。該集團的毛利率走勢，有別同行，與策略性地再投資本業，驅動未來增長有關。

大和稱，沽空研究報告趁創科實業在公布業績前處於禁售期，不能作完整的回應時出手，對創科實業將研發費用等非實質分項資本化、處置物業、廠房及設備（PP&E）及生產過多的存貨等多個項目提出質疑，該行認為指控並不適當。

雖然沽空報告比較SWK、Makita等之後，直指創科的研發費用資本化顯著地高，但是大和認為這與SWK採納的美國會計準則GAAP與創科採納的IFRS會計標準處理有異有關係。該行指，美國GAAP要求所有研發費用作開銷處理，反之IFRS則容許符合特定準則下予以資本化。其相信創科在處理無形資產一點做法適當。

至於在庫存方面，大和認為，受到2020年至2021年期間疫情肆虐下致供應鏈受影響，創科策略性地提升庫存去滿足市場需求，從中顯著從對手取得佔有率。雖然自去年中其庫存水平引起關注，但是隨後於去年下半年去庫存，料在下行周期庫存風險可控。對於質疑創科處置PP&E只能取回很少價值，據其了解，隨著該集團推出新產品去推動毛利率提升有其必要，蝕售模具轉換作開發新產品便無可厚非。另自Joseph Galli上任後推動產品向無線領域更新換代，還與家得寶結成伙伴，已反映執行力。因此其維持對創科「買入」評級，12個月目標價為120元。