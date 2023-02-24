道瓊斯工業平均指數收漲108點，升幅0.33%，報33153點。標普500指數收漲21點，升幅0.54%，報4012點。納斯達克綜合指數收漲83點，或0.73%，報11590點。

微軟升1.3%，報254.77美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻21點，而Walmart跌1.49%，報142.09元，拖低道指14點。

科技股方面，蘋果收市報149.4元，升0.32%，谷歌母公司Alphabet收市報90.89元，跌0.82%，亞馬遜收市報95.82元，升0.03%，Facebook收市報172.04元，升0.53%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.07%，報462點。德國DAX指數收漲0.5%，報15475點；法國CAC 40指數漲0.25%，報7317點；英國富時100指數收跌0.29%，報7907點。

美2年期10年期債息倒掛曾擴闊至82.68基點，是2月16日後最闊。美3個月10年期債息倒掛曾擴闊至97.621點，是2月21日後最闊。

道指曾升最多0.69%，是2月13日後最大升幅，當日升幅為1.12%。高見33272.4點，是2月21日33699.69點後最高。收市報33153.91點，是2月17日後收市新高，當日報33826.69點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月19日。

標指曾升最多0.93%，是2月13日後最大升幅，當日升幅為1.18%。高見4028.3點，是2月21日4052.35點後最高。收市報4012.32點，是2月17日後收市新高，當日報4079.09點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月19日。

納指曾升最多1.15%，是2月13日後最大升幅，當日升幅為1.65%。高見11638.98點，是2月21日11684.14點後最高。收市報11590.4點，是2月17日後收市新高，當日報11787.27點。連升2日，累計升98.1點，對上一次連升2日是2月14日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月5日。

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