美國第四季度GDP折合年率增長2.7%，弱於初值，因消費者支出被向下修正；勞動力市場持續吃緊，上周首次申請失業救濟人數降至四周最低。摩根大通CEO表示，美國經濟未來仍面臨一些「可怕的東西」。前財長薩默斯也警告墜崖風險。美股止跌回升，投資者等待周五將公布的個人消費支出價格指數以尋找加息路徑線索。美國10年期債息曾高見3.9742%，是2022年11月10日4.1154%後最高。美債息差擴闊。
道瓊斯工業平均指數收漲108點，升幅0.33%，報33153點。標普500指數收漲21點，升幅0.54%，報4012點。納斯達克綜合指數收漲83點，或0.73%，報11590點。
微軟升1.3%，報254.77美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻21點，而Walmart跌1.49%，報142.09元，拖低道指14點。
科技股方面，蘋果收市報149.4元，升0.32%，谷歌母公司Alphabet收市報90.89元，跌0.82%，亞馬遜收市報95.82元，升0.03%，Facebook收市報172.04元，升0.53%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.07%，報462點。德國DAX指數收漲0.5%，報15475點；法國CAC 40指數漲0.25%，報7317點；英國富時100指數收跌0.29%，報7907點。
美2年期10年期債息倒掛曾擴闊至82.68基點，是2月16日後最闊。美3個月10年期債息倒掛曾擴闊至97.621點，是2月21日後最闊。
道指曾升最多0.69%，是2月13日後最大升幅，當日升幅為1.12%。高見33272.4點，是2月21日33699.69點後最高。收市報33153.91點，是2月17日後收市新高，當日報33826.69點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月19日。
標指曾升最多0.93%，是2月13日後最大升幅，當日升幅為1.18%。高見4028.3點，是2月21日4052.35點後最高。收市報4012.32點，是2月17日後收市新高，當日報4079.09點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月19日。
納指曾升最多1.15%，是2月13日後最大升幅，當日升幅為1.65%。高見11638.98點，是2月21日11684.14點後最高。收市報11590.4點，是2月17日後收市新高，當日報11787.27點。連升2日，累計升98.1點，對上一次連升2日是2月14日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月5日。