個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.8%，折合報349.59元；阿里巴巴（9988）跌2.93%，折合報92.36元；美團（3690）跌1.42%，折合報137.13元；匯控（0005）升0.43%，折合報59.61元；建行（0939）跌1%，折合報4.88元。

道期現跌0.114%；標期現跌0.09%；納期現跌0.2%。日股現升0.35%，韓股現升0.23%，澳股現升0.27%。

VIX指數隔晚跌5.15%或1.15點，報21.14點。

紐油現升0.37%或0.28美元，報75.67美元；布油現升1.99%或1.61美元，報82.21美元；金價現升0.1%或1.88美元，報1824.16美元；LME 銅期貨隔晚跌2.28%或208美元，報8904美元。美國10年期債息現跌0.14%或0.0058厘，報3.871厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，電盈（0008）、冠君（2778）、盈健醫療（1419）等。

創科（0669）：董事會相信沽空報告涉失實資料。摩通替創科護航，大和暗指沽空報告昧於會計準則差異。

阿里（9988）張勇：雲計算及AI的結合處於技術突破和發展的關鍵時期。

正大企業（3839）全年盈轉虧，蝕667.7萬美元不派息。

阿里巴巴（9988）上季多賺69%勝預期，盤前抽升4%。

卓能（0131）料中期虧損顯著收窄至1840萬元。

港交所（0388）歐冠昇：研惡劣天氣運作安排，不希望國際市場開放下投資者無法進入。

香港電訊（6823）全年多賺2％，收入持平末期股息派43.15仙。香港電訊許漢卿：5G客戶滲透率達32％，料漫遊業務恢復七成。

銀娛（0027）2022年度由盈轉虧，股東應佔虧損逾34.33億不派息。

新世界（0017）發展中期核心少賺14%息0.46元，稱無計劃供股。新世界鄭志剛：擁920億可動用現金，無意向股東或市場「伸手」。

網易（9999）去年多賺兩成息5.4美仙，第四季收入升4%。

太平洋航運（2343）全年少賺16%，息17仙及特別息9仙，認為前景向好。

雲音樂（9899）去年經調整淨虧損大幅收窄至1.15億人幣，績前升2.2%。

新地（0016）中期基礎溢利按年跌36%至近95億，派息1.26元。

新創建（0659）中期少賺27%，中期股息0.3元。

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