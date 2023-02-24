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聯儲局副主席一職 據報兩位名校女教授最有機會接任

彭博社引述消息指，兩位名校女教授最有機會接任聯儲局副主席一職。報道指，白宮正在縮小下任聯儲會副主席提名人選的範圍，以便儘快找到本周調遷拜登最高經濟顧問的前副主席布雷納德(Lael S Brainard)的接班人。

報道引述消息指，現在最熱門的兩個人選是哈佛大學教授Karen Dynan及西北大學教授Janice Eberly。其次是芝加哥聯儲行長Austan Goolsbee、舊金山聯儲行長Mary Daly和摩根士丹利首席全球經濟學家Seth Carpenter，他們的競爭也很激烈。

除此之外，據悉其他被推薦給白宮的人選還有聯儲局理事Lisa Cook、Philip Jefferson，但他們中選的概率遠低於前文提到的其他人。Cook和Jefferson去年才加入聯邦公開市場委員會。

白宮希望這一遴選進程能很快完成，可能會在未來幾周宣布。總統提名的人還必須得到美國參議院的確認。

白宮新聞秘書Karine Jean-Pierre暗示，「多元化」是影響最終決定的一個因素。

Eberly，Goosbee和Carpenter對此事不予置評。 Dynan和Daly也沒有回覆置評請求。

《華爾街日報》早前報道稱，白宮可能屬意Goolsbee，後者在出任芝加哥聯儲行長前是拜登的堅定支持者。

 

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