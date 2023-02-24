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恒指低開127點 10天線跌穿50天線 科指跌1.3% 創科升4.9% 網易跌6.2%

恒指今早低開127點或0.63%，報20223點，大市成交金額21億元；國指今早低開57點或0.85%，報6802點。恒生科技指數開市報4092點，跌1.36%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。創科實業（0669）、銀娛（0027）、中海油（0883）貢獻恒指較多。

藍籌8隻升，46隻下跌，22隻無升跌。創科實業（0669）升4.94%，報78.65元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌6.25%，報130.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，21隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）開市報31.5元，升1.45%；跌幅最大的是網易（9999）開市報130.4元，跌6.25%。

恒指10天線(20721.31點)跌穿50天線(20830.7點)，指數下試250天線(19994.2點)。科指10天線(4243.11點)向下逼近250天線(4189.36點)、20天線(4396.35點)亦向下逼近50天線(4371.94點)。

中集安瑞科（3899）建議分拆液態食品業務於A股上市。開市報8.06元，升0.5%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，電盈（0008）開市報3.89元，無升跌。冠君（2778）無成交，報3.42元。盈健醫療（1419）開市報2.02元，無升跌。

創科（0669）：董事會相信沽空報告涉失實資料。摩通替創科護航，大和暗指沽空報告昧於會計準則差異。開市報78.65元，升4.94%。

阿里（9988）張勇：雲計算及AI的結合處於技術突破和發展的關鍵時期。開市報93.25元，跌2%。

正大企業（3839）全年盈轉虧，蝕667.7萬美元不派息。開市報2.78元，跌2.11%。

阿里巴巴（9988）上季多賺69%勝預期，盤前抽升4%。開市報93.25元，跌2%。

卓能（0131）料中期虧損顯著收窄至1840萬元。無成交，報2.25元。

港交所（0388）歐冠昇：研惡劣天氣運作安排，不希望國際市場開放下投資者無法進入。開市報324.6元，跌0.92%。

香港電訊（6823）全年多賺2％，收入持平末期股息派43.15仙。香港電訊許漢卿：5G客戶滲透率達32％，料漫遊業務恢復七成。開市報10.28元，跌1.15%。

銀娛（0027）2022年度由盈轉虧，股東應佔虧損逾34.33億不派息。開市報53.2元，升2.5%。

新世界（0017）發展中期核心少賺14%息0.46元，稱無計劃供股。新世界鄭志剛：擁920億可動用現金，無意向股東或市場「伸手」。開市報20.8元，跌2.12%。

網易（9999）去年多賺兩成息5.4美仙，第四季收入升4%。開市報130.4元，跌6.25%。

太平洋航運（2343）全年少賺16%，息17仙及特別息9仙，認為前景向好。開市報2.82元，跌0.35%。

雲音樂（9899）去年經調整淨虧損大幅收窄至1.15億人幣，績前升2.2%。開市報85.35元，無升跌。

新地（0016）中期基礎溢利按年跌36%至近95億，派息1.26元。開市報110.7元，無升跌。

新創建（0659）中期少賺27%，中期股息0.3元。無成交，報7.21元。

破底股方面

1隻股份創52周低，包括銀濤（1943）低見0.7元，開市報0.7元，跌7.89%。

異動股

上升異動股，包括，博駿教育（1758）開市報0.239元，升12.21%；深藍科技（1950）開市報0.173元，升5.49%；創科實業（0669）開市報78.65元，升4.94%；中遠海能（1138）開市報7.71元，升3.35%；勝獅貨櫃（0716）開市報0.69元，升2.99%；巨子生物（2367）開市報46.6元，升2.98%；普拉達（1913）開市報53元，升2.91%；銀河娛樂（0027）開市報53.2元，升2.5%；栢能集團（1263）開市報6.35元，升2.42%；建發（1908）開市報25.5元，升2.2%。

下跌異動股，包括，銀濤（1943）見52周低0.7元，開市報0.7元，跌7.89%；網易（9999）開市報130.4元，跌6.25%；蔚來集團（9866）開市報77.3元，跌4.57%；移卡（9923）開市報26元，跌3.88%；百度（9888）開市報135.3元，跌3.22%。

 

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