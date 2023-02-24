按《規定》境內企業境外發行上市活動中，境內企業以及提供相應服務的證券公司、證券服務機構，要增強保守國家秘密和加強檔案管理的法律意識，建立健全保密和檔案工作制度，採取必要措施落實保密和檔案管理責任，不得泄露國家秘密和國家機關工作秘密，不得損害國家和公共利益。

境內企業向有關證券公司、證券服務機構、境外監管機構等單位和個人提供、公開披露，或者通過其境外上市主體等提供、公開披露涉及國家秘密、國家機關工作秘密的文件、資料的，應當依法報有審批權限的主管部門批准，並報同級保密行政管理部門備案。是否屬于國家秘密不明確或者有爭議的，應當依法報有關保密行政管理部門確定；是否屬于國家機關工作秘密不明確或者有爭議的，應當報有關業務主管部門確定。

為境內企業境外發行上市提供相應服務的證券公司、證券服務機構在境內形成的工作底稿應當存放在境內。需要出境的，按照國家有關規定辦理審批手續。

證監會、財政部、國家保密局和國家檔案局等有關主管部門建立協作機制，在各自的職權範圍內，依法對境內企業境外發行上市活動中、涉及保密和檔案管理的有關事項進行規範和監督檢查。

中證監指將持續推進資本市場高水平制度型開放，積極拓展現有跨境監管合作機制的有益成果，營造良好的境外上市監管環境，支持企業依法依規境外上市。