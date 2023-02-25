納指最多挫2.21%，收市仍跌1.69%至11394點；標指跌1.05%，報3970點。重磅股包括Netflix（美：NFLX）、微軟（美：MSFT）受亞馬遜（美：AMZN）股價收市齊跌逾2%，蘋果（美：AAPL）亦跌1.8%至146.71美元。一周累計，納指跌幅最大，共跌3.33%；道指及標指分別跌2.99%及2.67%。

歐洲股市周五普遍向下，英、法及德國股市分別跌0.37%、1.78%及1.72%。

中證監周五晚發布關於境內企業境外上市資料保密規定，包括不得泄露國家秘密和國家機關工作秘密等，將於3月31日實施，反映中國概念股表現的金龍中國指數周五收市大跌3.86%至6953點。阿里巴巴（美：BABA）收市跌5.48%；小鵬（美：XPEV）及嗶哩嗶哩（美：BILI）齊跌逾7%。

恒指夜期周五收報19712點，跌253點，較恒指收市低水298點，成交13730張。港股ADR比例指數收市報19746點，跌1.34%或264點，美團（3690）ADR收市折合報131.44元，較港收市價跌2.2%；騰訊（0700）收市折合跌2.05%；港交所（0388）ADR收市折合報313.67港元，較港收市價跌1.79%；小米（1810）亦跌逾1.2%。