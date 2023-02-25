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巴郡2022年全年營運收益創308億美元新高 

 「股神」巴菲特旗下的巴郡（美：BRK-B）公布2022年第四季度及全年業績。第四季度股東應佔溢利為181.64億元（美元、下同），按年跌54.2%，季內錄得投資收益101億元，亦錄得稅後套現收益10億元；全年度計，則由盈轉虧，虧損達228.19億元，當中錄得投資虧損538億美元及稅後套現收益5400萬元。撇除證券收益及虧損，該集團全年度實質的營運收益則創紀錄新高，達308億元。

按部門劃分，保險投資收入及公用事業與能源部門，俱錄得營運收益增長。保險投資收入部門的營運收益在第四季度按年錄得64.1%增長，達20億元；全年計亦錄得34.9%增長，達到64.84億元。公用事業及能源部門的第四季度營運收益也達7.39億美元，按年增長23.6%；按年亦增長9.3%。其他控股業務的第四季度收益為29.91億元，按年增長7.2%；全年計也達125.12億元，按年增長12.5%。

但是承保業務在第四季度的營運收益則錄得倒退，按年跌34.4%，只有2.44億元；全年度計更出現營運虧損9000萬美元。鐵道道路部門第四季度的營運收益亦只有14.69億元，按年跌12.8%；全年則微跌0.7%至59.46億元。

該集團亦公布，在第四季度內出資26億元回購，全年回購金額達79億元。截至去年尾，其坐擁1286億元現金。