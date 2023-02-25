按部門劃分，保險投資收入及公用事業與能源部門，俱錄得營運收益增長。保險投資收入部門的營運收益在第四季度按年錄得64.1%增長，達20億元；全年計亦錄得34.9%增長，達到64.84億元。公用事業及能源部門的第四季度營運收益也達7.39億美元，按年增長23.6%；按年亦增長9.3%。其他控股業務的第四季度收益為29.91億元，按年增長7.2%；全年計也達125.12億元，按年增長12.5%。

但是承保業務在第四季度的營運收益則錄得倒退，按年跌34.4%，只有2.44億元；全年度計更出現營運虧損9000萬美元。鐵道道路部門第四季度的營運收益亦只有14.69億元，按年跌12.8%；全年則微跌0.7%至59.46億元。

該集團亦公布，在第四季度內出資26億元回購，全年回購金額達79億元。截至去年尾，其坐擁1286億元現金。