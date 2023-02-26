他指，香港早已培育和聚集一批極具質素、 前瞻創新且充滿熱誠的綠色科技公司。 昨天他與黃偉綸分別到訪香港創科發展的兩大旗艦— 科學園及數碼港，探訪多家綠色科技初創企業， 了解他們的創新技術和發展需要。 而這些初創公司每一家都各有所長和特色，也同時有一個共通點： 對保護環境和推動綠色發展抱有熱情和夢想。 他們的故事也引伸出一個關鍵課題， 除了需要紮實的科學研究和技術開發， 同樣重要的是投融資和商業管理上的支持，以至巿場研究和推廣。 跨界別聯手合力鎖定痛點、研發方案、支持應用， 將更好推動整個綠色科技從創新研發、商品轉化， 至量化生產和產業化的積極循環。 透過建立這樣高度協調互動的生態系統， 香港的綠色科技發展必可加速向前並蓬勃發展，吸引全球資金、 企業和人才匯聚香港，成為全球的領跑者。

他指創新科技是經濟發展的驅動力， 亦提供了讓高質量發展加速向前的契機。透過新方法解決問題， 透過新思維突破限制，不斷為市場解決痛點，就能不斷創造價值、 引領發展。這樣的經濟發展必定蓬勃活躍、充滿機會。

在數字經濟發展方面，本港正從四大方向加速推動工作， 包括數碼基建、跨境數據流動、數碼轉型，以及人力資源配套。 預算案提出了研究建設超算中心， 亦吸納了數字化經濟發展委員會的建議， 提出協助中小企加速數碼轉型的措施。至於Web3， 它開啟了互聯網另一輪新浪潮，其以區塊鏈作為核心技術， 驅動了去中介化、安全、透明、低成本、高效和共享的商業模式， 催生了新一輪商業和其他應用的創新，發展潛力龐大。

據統計，全球綠色科技市場規模在2030年將達到4, 174億美元，與2021年的355億美元規模相比， 年化複合增長率達到31.5%，足見市場發展潛力巨大。然而， 目前全球尚未出現具領導地位、 兼具綠色科技及綠色金融的產業集群。國家早已訂出「雙碳」目標， 本港也訂了減碳的方向， 且擁有不少具質素的綠色科技企業和國際金融中心的優勢。 香港絕對有能力更好結合綠色科技和綠色金融，借助這「雙引擎」 以加速這個產業的發展， 建設國際綠色科技及金融中心將為香港帶來新的藍海。

其實，香港早已培育和聚集一批極具質素、 前瞻創新且充滿熱誠的綠色科技公司。 昨天他與黃偉綸分別到訪香港創科發展的兩大旗艦— 科學園及數碼港，探訪多家綠色科技初創企業， 了解他們的創新技術和發展需要。他指深深感受到在《預算案》 提出的雙綠色策略，確實正值其時， 是推動香港綠色發展的一條必由之路。