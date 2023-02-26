moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

陳茂波：建綠色科技生態系統 吸全球資金企業人才聚港

財政司長陳茂波在網誌中表示，上周發表新一年度的《財政預算案》，當中超過一半的篇幅聚焦在拼經濟上，力求推動經濟朝高質量方向發展，並點出了數字經濟、第三代互聯網（Web3）及構建國際綠色科技及金融中心三大發展重點，並就積極對接國家發展戰略，以及八大中心提出了深化發展的思路和措施。

他指，香港早已培育和聚集一批極具質素、前瞻創新且充滿熱誠的綠色科技公司。昨天他與黃偉綸分別到訪香港創科發展的兩大旗艦—科學園及數碼港，探訪多家綠色科技初創企業，了解他們的創新技術和發展需要。而這些初創公司每一家都各有所長和特色，也同時有一個共通點：對保護環境和推動綠色發展抱有熱情和夢想。他們的故事也引伸出一個關鍵課題，除了需要紮實的科學研究和技術開發，同樣重要的是投融資和商業管理上的支持，以至巿場研究和推廣。跨界別聯手合力鎖定痛點、研發方案、支持應用，將更好推動整個綠色科技從創新研發、商品轉化，至量化生產和產業化的積極循環。透過建立這樣高度協調互動的生態系統，香港的綠色科技發展必可加速向前並蓬勃發展，吸引全球資金、企業和人才匯聚香港，成為全球的領跑者。

他指創新科技是經濟發展的驅動力，亦提供了讓高質量發展加速向前的契機。透過新方法解決問題，透過新思維突破限制，不斷為市場解決痛點，就能不斷創造價值、引領發展。這樣的經濟發展必定蓬勃活躍、充滿機會。

在數字經濟發展方面，本港正從四大方向加速推動工作，包括數碼基建、跨境數據流動、數碼轉型，以及人力資源配套。預算案提出了研究建設超算中心，亦吸納了數字化經濟發展委員會的建議，提出協助中小企加速數碼轉型的措施。至於Web3，它開啟了互聯網另一輪新浪潮，其以區塊鏈作為核心技術，驅動了去中介化、安全、透明、低成本、高效和共享的商業模式，催生了新一輪商業和其他應用的創新，發展潛力龐大。

據統計，全球綠色科技市場規模在2030年將達到4,174億美元，與2021年的355億美元規模相比，年化複合增長率達到31.5%，足見市場發展潛力巨大。然而，目前全球尚未出現具領導地位、兼具綠色科技及綠色金融的產業集群。國家早已訂出「雙碳」目標，本港也訂了減碳的方向，且擁有不少具質素的綠色科技企業和國際金融中心的優勢。香港絕對有能力更好結合綠色科技和綠色金融，借助這「雙引擎」以加速這個產業的發展，建設國際綠色科技及金融中心將為香港帶來新的藍海。

其實，香港早已培育和聚集一批極具質素、前瞻創新且充滿熱誠的綠色科技公司。昨天他與黃偉綸分別到訪香港創科發展的兩大旗艦—科學園及數碼港，探訪多家綠色科技初創企業，了解他們的創新技術和發展需要。他指深深感受到在《預算案》提出的雙綠色策略，確實正值其時，是推動香港綠色發展的一條必由之路。

 