各收入表現方面，買賣回收金屬收入按年升33.5％至1751.4萬元。買賣汽車及相關配件收入按年升21.4％至7101.6萬元。租金收入按年增加7.3％至432.9萬元。

中國環境資源表示，由於廢金屬現時作為全球重要的節能去碳工具，其價值日益增加，正改變其地位、形象、價格甚至名稱。有關廢金屬貿易限制數量增加，為其價值增長的指標。多國已宣布出口限制，視在本地保留更多經回收原材料作鋼材及金屬生產為重要事項。複雜的供需角力正促成價格波動。根據標準普爾全球市場情報，於烏克蘭戰爭展開後4個月，土耳其的優質熔煉廢料進口於每公噸665美元及每公噸320美元之間波動。但是，由於加快去碳進展，該範圍仍遠高於市場在疫情低迷時於2020年3月的水平每公噸207美元。

此外，汽車及汽車配件業務收入增長，主要因銷售汽車配件方面維持相對穩定的表現，以及英國製造商於解除疫情封鎖後恢復生產，完成向客戶交付「BAC MONO」的部分訂單。