個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.07%，折合報342.18元；阿里巴巴（9988）跌3.04%，折合報87.31元；美團（3690）跌2.22%，折合報131.42元；匯控（0005）升0.21%，折合報59.68元；建行（0939）跌0.93%，折合報4.83元。

道期現跌0.036%；標期無升跌；納期現升0.08%。日股現跌0.37%，韓股現跌1.19%，澳股現跌1.44%。

VIX指數隔晚升2.5%或0.53點，報21.67點。

紐油現升0.34%或0.26美元，報76.58美元；布油現升0.27%或0.23美元，報83.39美元；金價現升0.11%或2.13美元，報1813.17美元；LME 銅期貨隔晚跌2.1%或187.5美元，報8716.5美元。美國10年期債息現跌0.19%或0.0078厘，報3.9354厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中電（0002）、理想汽車（2015）、信義玻璃（0868）、信義光能（0968）、信義能源（3868）、世界華文媒體（0685）、萬華媒體（0426）等。

匯控（0005）據報擬削倫敦總部辦事室一半面積。

華興資本（1911）︰包凡正配合中國有關機關調查，公司業務及運營維持正常。

巨濤（3303）發盈警 ，料去年轉蝕最多2.5億元人幣。

中國環境資源（1130）去年虧損收窄至1600多萬元。

任志剛和唐家成加入港交所（0388）董事會。許正宇：惡劣天氣開股市，需與國際接軌。許正宇﹕下月推新上市安排，未盈利科企可來港上市。

堡獅龍（0592）建議2股供1股籌近5億元。

海底撈（6862）料去年轉賺最少13億人幣。

人行銀保監倡支持商業銀行發行住房租賃金融債券。

譚仔國際（2217）：對蔡天鳳命案深表難過，惟無關集團不便評論。

冠君（2778）料2023財年利息支出續升，花園道三號續租受壓。

恒指季檢出爐，成分股不變，恒生中國指數加入小鵬汽車（9868）成為新成份股，並將中國飛鶴（6186）剔出。恒生科技指數則加入微博（9898），剔出明源雲（0909）。

新冠疫情及中印手機出貨量跌夾擊，富智康（2038）料去年轉蝕7300萬美元。

碧桂園（2007）據報計劃再次買地。

彩星玩具（0869）發盈警，去年稅前溢利料跌53%。

電盈（0008）全年少賺85%至1.58億元，派末期息28.48仙。

傳遞娛樂（1326）中期盈轉虧蝕1690萬元，不派息。

稻草熊娛樂（2125）發盈警，純利料跌逾67%。

寶勝（3813）發盈警，料全年少賺75%。

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