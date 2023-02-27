恒指今早低開189點或0.95%，報19821點，大市成交金額25億元；國指今早低開58點或0.88%，報6644點。恒生科技指數開市報3962點，跌1.2%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。創科實業（0669）、海底撈（6862）、中電（0002）貢獻恒指較多。
藍籌3隻升，55隻下跌，18隻無升跌。海底撈（6862）升10.33%，報21.25元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）跌2.4%，報79.25元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股0隻升，26隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）無成交，報18.6元；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報33.5元，跌3.6%。
恒指跌穿250天線(19975.95點)。科指20天線(4361.36點)跌穿50天線(4362.16點)，下試100天線(3907.74點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中電（0002）開市報56.8元，升0.53%。理想汽車（2015）開市報92.55元，跌0.38%。信義玻璃（0868）開市報15.2元，跌1.17%。信義光能（0968）開市報9.29元，跌1.17%。信義能源（3868）開市報2.7元，跌1.1%。世界華文媒體（0685）無成交，報0.235元。萬華媒體（0426）無成交，報0.117元。
匯控（0005）據報擬削倫敦總部辦事室一半面積。開市報59.3元，跌0.42%。
華興資本（1911）︰包凡正配合中國有關機關調查，公司業務及運營維持正常。開市報7.19元，升1.27%。
巨濤（3303）發盈警 ，料去年轉蝕最多2.5億元人幣。無成交，報0.43元。
中國環境資源（1130）去年虧損收窄至1600多萬元。無成交，報0.038元。
任志剛和唐家成加入港交所（0388）董事會。許正宇：惡劣天氣開股市，需與國際接軌。許正宇﹕下月推新上市安排，未盈利科企可來港上市。開市報315.2元，跌1.31%。
堡獅龍（0592）建議2股供1股籌近5億元。開市報0.42元，跌10.64%。
海底撈（6862）料去年轉賺最少13億人幣。開市報21.25元，升10.33%。
譚仔國際（2217）：對蔡天鳳命案深表難過，惟無關集團不便評論。開市報2.28元，無升跌。
冠君（2778）料2023財年利息支出續升，花園道三號續租受壓。無成交，報3.51元。
恒指季檢出爐，成分股不變，恒生中國指數加入小鵬汽車（9868）成為新成份股，並將中國飛鶴（6186）剔出。恒生科技指數則加入微博（9898），剔出明源雲（0909）。小鵬汽車開市報33.5元，跌3.6%。中國飛鶴（6186）開市報6.42元，無升跌。微博（9898）無成交，報160.3元。明源雲（0909）開市報5.49元，跌1.44%。
新冠疫情及中印手機出貨量跌夾擊，富智康（2038）料去年轉蝕7300萬美元。無成交，報0.88元。
碧桂園（2007）據報計劃再次買地。開市報2.53元，跌0.78%。
彩星玩具（0869）發盈警，去年稅前溢利料跌53%。開市報0.57元，無升跌。
電盈（0008）全年少賺85%至1.58億元，派末期息28.48仙。開市報3.88元，跌0.51%。
傳遞娛樂（1326）中期盈轉虧蝕1690萬元，不派息。無成交，報0.066元。
稻草熊娛樂（2125）發盈警，純利料跌逾67%。開市報1元，跌0.99%。
寶勝（3813）發盈警，料全年少賺75%。無成交，報0.84元。
異動股
上升異動股，包括，盈滙企業（2195）開市報0.069元，升11.29%；海底撈（6862）開市報21.25元，升10.33%；東陽光藥（1558）開市報8.01元，升5.12%；龍光地產（3380）開市報1.25元，升4.17%；祥生控股（2599）開市報0.395元，升3.95%；天潤雲（2167）開市報12.84元，升3.88%；力高生活（2370）開市報2.19元，升3.3%；中集車輛（1839）開市報5.38元，升3.26%；陽光紙業（2002）開市報2.23元，升2.76%。
下跌異動股，包括，堡獅龍（0592）開市報0.42元，跌10.64%；天津港發展（3382）開市報0.61元，跌4.69%；小鵬（9868）開市報33.5元，跌3.6%；福萊特玻璃（6865）開市報20.5元，跌3.53%；時代天使（6699）開市報106元，跌3.37%；新東方在線（1797）開市報50.15元，跌3.37%；華住集團（1179）開市報37.7元，跌3.33%；科濟藥業（2171）開市報16.32元，跌3.09%；金茂（0817）開市報1.58元，跌3.07%。