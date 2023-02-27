集團在澳洲市場未來將推動能源轉型，在過程中，他認為可以此前他們在印度市場的成功模式，在澳洲公司或項目層面，引入合作伙伴，同時繼續透過集團的財務資源，繼續支持當地發展。若然成功引進伙伴，合作發展澳洲市場，中電亦可以繼續聚焦於原有的核心中港市場。他亦期望，經過上年一役，旗下EnergyAustralia可以尋求到具保障性及分散的能源，支持發展。至於雅洛恩電廠及Mount Piper電廠的提升計劃，長遠會提升儲能設施、增加氫能及做到可再生能源的穩定性。

藍凌志形容，澳洲市場的波動性大，去年12月情況已趨緩，波動性卻持續，但是當地市場對集團始終重要，原因是有助集團分散市場。他認為，因應烏克蘭戰事的持續，致石化燃料成本持續高漲，最好的做法是加快做到減碳進程及增加可再生能源的組合，去減低價格。他認為，一日歐美的對俄的制裁持續，直到替代的能源方案補足市場所缺前，可預見能源價格繼續高企。香港市場則受惠於核電供應，已令電價穩定。

至於印度市場方面，藍凌志指，隨著完成與CDPQ完成合資後，當地業務會物色更多與城市之間的再生能源傳送系統、智能電錶等新項目。雖然在當地發展風電，取決於季候風的變化，但是他認為，仍屬有利可圖的投資，相信有助他們分散投資。

在談及內地的可再生能源項目的應收賬款問題時，財務總裁戴思力表示，儘管曾經一度受到項目延遲影響，但是隨著他們收款進度比建立設施有所加快，情況已有改善，只是因應人民幣期間略有貶值，因此在賬面上的應收賬款列值受到影響。