中電控股（0002）首席執行官藍凌志今午在業績發布會上表示，澳洲去年第二季的能源批發價整突然急升，影響餘波延至去年下半年至今年上半年，這促使集團需要調整業務，並需時去處置原有合約倉位。同時當地的雅洛恩恩電廠受到非計劃停運影響致要在去年下半年面對成本高昂的費用，Mount Piper電廠亦缺乏燃料生產足夠電力滿足需求，因此他預期，集團在澳洲市場的營運，在今年上半年繼續面對挑戰。
集團在澳洲市場未來將推動能源轉型，在過程中，他認為可以此前他們在印度市場的成功模式，在澳洲公司或項目層面，引入合作伙伴，同時繼續透過集團的財務資源，繼續支持當地發展。若然成功引進伙伴，合作發展澳洲市場，中電亦可以繼續聚焦於原有的核心中港市場。他亦期望，經過上年一役，旗下EnergyAustralia可以尋求到具保障性及分散的能源，支持發展。至於雅洛恩電廠及Mount Piper電廠的提升計劃，長遠會提升儲能設施、增加氫能及做到可再生能源的穩定性。
藍凌志形容，澳洲市場的波動性大，去年12月情況已趨緩，波動性卻持續，但是當地市場對集團始終重要，原因是有助集團分散市場。他認為，因應烏克蘭戰事的持續，致石化燃料成本持續高漲，最好的做法是加快做到減碳進程及增加可再生能源的組合，去減低價格。他認為，一日歐美的對俄的制裁持續，直到替代的能源方案補足市場所缺前，可預見能源價格繼續高企。香港市場則受惠於核電供應，已令電價穩定。
至於印度市場方面，藍凌志指，隨著完成與CDPQ完成合資後，當地業務會物色更多與城市之間的再生能源傳送系統、智能電錶等新項目。雖然在當地發展風電，取決於季候風的變化，但是他認為，仍屬有利可圖的投資，相信有助他們分散投資。
在談及內地的可再生能源項目的應收賬款問題時，財務總裁戴思力表示，儘管曾經一度受到項目延遲影響，但是隨著他們收款進度比建立設施有所加快，情況已有改善，只是因應人民幣期間略有貶值，因此在賬面上的應收賬款列值受到影響。