標普（S&P Global Ratings）最新報告指出，阿里巴巴（9988）今季表現或會保持低迷，預期該集團將表現出健康的盈利能力和現金流，以及中等個位數的收入增長。標普又表示，市場焦點集中於阿里2024財年（即2023年4月至2024年3月）的表現，憧憬消費復蘇的前景，以及更高的投資支出。
該行表示，中國電商市場的競爭可能會加劇，但認為阿里憑藉其龐大的商業生態系統，以及不斷增長的淨現金餘額，足以承受競爭挑戰，給予集團「A+」評級及穩定展望。
標普又指出，儘管內地1月份消費支出疲軟，但在春節假期後2月份出現反彈。隨著商家準備抓住消費復蘇和物流瓶頸的緩解，阿里的客戶管理收入（CMR）將在未來三到四個季度內實現更快的增長；但利潤率較高的CMR業務的貢獻增加，可能會部分抵消運營費用的增長。該行預計，未來會有更多投資進入淘菜菜、淘寶直播和淘寶團購，而阿里將不會與競爭對手打補貼戰。
標普預計，阿里未來兩年的經營現金流將從2022財年的1,430億元（人民幣，下同）恢復至1,700億元至1,800億元。該行又表示，即使阿里每年進行700億至800億元的大量股票回購，也不會顯著削弱阿里巴巴約1,300億元的自由現金流。
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