出口值按年跌36.7%，為1953年9月後最大跌幅，當月跌39.3%；進口貨值跌30.2%，為1967年9月後最大跌幅，當月跌36.6%。

據資料顯示，1月份商品整體出口貨值按年跌36.7%至2909億元，較去年12月跌幅28.9%加快。期內商品進口貨值按年跌30.2%至3163億元，同樣較去年12月跌幅23.5%加快。今年1月份有形貿易逆差錄得254億元，相等於商品進口貨值的8.0%。

經季節性調整的數字顯示，截至1月份止三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值下跌13.8%，商品進口貨值則跌8.1%。

今年1月份輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌41.4%，當中大部分主要目的地均錄得跌幅，其中日本跌50%，新加坡跌45.2%，台灣跌45.1%，內地跌43.7%，越南跌41.7%。

同期來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，其中內地跌39.1%，越南跌38.4%，韓國跌36.2%，日本跌29.7%，新加坡跌23.1%，馬來西亞跌22.2%，印度跌20.7%。

政府發言人表示，外圍環境疲弱，1月份商品出口貨值按年進一步顯著下跌，今年農曆新年來臨得早，也可能影響表現，由於環球經濟增長放緩，料短期內繼續為香港出口表現帶來嚴峻挑戰，但預期內地經濟加快增長，加上跨境陸路貨運限制已撤銷，應可緩減部分壓力。

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