moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

世華第三季少賺50% 對第四季謹慎樂觀

《明報》母公司世界華文媒體集團（0685）公布，截至2022年底的第三季賺83.5萬美元（下同），按年跌50.39%，每股基本盈利為0.05元。截至2022年底的首三季則賺187.9萬元，按年升60.32%，每股盈利為0.11元。

集團在截至2022年底的第三季營業額為3461.8萬元，按年升2.49%﹔對於第三季營業額增長，世華表示主要由於集團旅遊分部營業額增加，而其出版及印刷分部營業額則按年有所下降。

當中，出版及印刷在第三季分部營業額按年跌4.3%至3201.8萬元，除北美市場外，集團所有市場營業額均錄得跌幅。

第三季香港及台灣分部的營業額按年跌6.1%至1010.4萬元，主要由於廣告收益下跌。然而，由於節省成本措施有助抵銷收益下降的影響，該分部於第三季度錄得收支平衡，去年同季則為除所得稅前溢利5.1萬元。

其他分部方面，旅遊及與旅遊有關服務的分部營業額按年增6.76倍至260萬美元，主要因自2022 年 9月起撤銷抵港強制檢疫要求，有助鼓勵更多香港居民出國旅遊，尤其在年末假期期間。隨著全球旅行增加，北美業務表現繼續改善，令旅遊分部在第三季度轉虧為盈，錄得除所得稅前溢利2,000美元，去年同季為除所得稅前虧損51.1萬元。

至於首三季方面，截至2022年底的首三季營業額則升9.4%至1.012億元，主要因出版及印刷分部以及旅遊分部的表現均有改善。

集團指，隨著馬來西亞於2022年11月大選後成立聯合政府、香港放寬檢疫要求及內地於今年1月初重新開放邊境，預期馬來西亞及香港經濟於2023 年將有所改善。然而，改善程度可能會受通脹及高利率環境而減弱。但除非出現不可預見的情況，否則集團對其於 2022/2023 財政年度最後一季的表現持謹慎樂觀態度。

成本方面，集團預計白報紙成本於第四季度維持高企，並於 2023 年緩慢下降。

集團將繼續加強其印刷及數碼產品，同時嚴格控制所有經營開支。

 

其他報道

內地研究加強短視頻管理 防範未成年人沈迷

中國稀土盈警 料去年轉蝕逾3億元

易鑫經調整利潤按年增1.5倍 首派末期加特別息共3.25港仙

本港1月進、出口貨值 分別創近69年及55年最大跌幅 連續7個月負數 均遜預期

標普：阿里有能力承受電商競爭 給予A+評級及穩定展望

南粵控股發盈警 料去年最多蝕4700萬元

全日沽空金額218億元 比率19% 月內次高 盈富沽空金額最多

蔣東強：料中電今年在港售電量微升

恒指收市跌66點 5日累跌943點 北水流入減26% 連續第5日流入 海底撈升13%