集團在截至2022年底的第三季營業額為3461.8萬元，按年升2.49%﹔對於第三季營業額增長，世華表示主要由於集團旅遊分部營業額增加，而其出版及印刷分部營業額則按年有所下降。

當中，出版及印刷在第三季分部營業額按年跌4.3%至3201.8萬元，除北美市場外，集團所有市場營業額均錄得跌幅。

第三季香港及台灣分部的營業額按年跌6.1%至1010.4萬元，主要由於廣告收益下跌。然而，由於節省成本措施有助抵銷收益下降的影響，該分部於第三季度錄得收支平衡，去年同季則為除所得稅前溢利5.1萬元。

其他分部方面，旅遊及與旅遊有關服務的分部營業額按年增6.76倍至260萬美元，主要因自2022 年 9月起撤銷抵港強制檢疫要求，有助鼓勵更多香港居民出國旅遊，尤其在年末假期期間。隨著全球旅行增加，北美業務表現繼續改善，令旅遊分部在第三季度轉虧為盈，錄得除所得稅前溢利2,000美元，去年同季為除所得稅前虧損51.1萬元。

至於首三季方面，截至2022年底的首三季營業額則升9.4%至1.012億元，主要因出版及印刷分部以及旅遊分部的表現均有改善。

集團指，隨著馬來西亞於2022年11月大選後成立聯合政府、香港放寬檢疫要求及內地於今年1月初重新開放邊境，預期馬來西亞及香港經濟於2023 年將有所改善。然而，改善程度可能會受通脹及高利率環境而減弱。但除非出現不可預見的情況，否則集團對其於 2022/2023 財政年度最後一季的表現持謹慎樂觀態度。

成本方面，集團預計白報紙成本於第四季度維持高企，並於 2023 年緩慢下降。

集團將繼續加強其印刷及數碼產品，同時嚴格控制所有經營開支。

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