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美數據強韌 美股升幅收窄 道指升72點

最新數據繼續顯示美國經濟強韌跡象，美國1月份商業設備訂單創五個月最大增幅，二手屋簽約量指數飈升8.1%，創2020年6月以來最大增幅。財長耶倫稱，聯儲局壓低通脹的努力迄今成績不錯，相信會取得成功。摩根士丹利將聯儲局首次降息時間預期推遲至2024年3月。美10年期債息先升後回，美股升幅收窄，三大指數連續第5日陰燭。

道瓊斯工業平均指數收漲72點，升幅0.22%，報32889點。標普500指數收漲12點，升幅0.31%，報3982點。納斯達克綜合指數收漲72點，或0.64%，報11466點。

Caterpillar升1.61%，報239.98美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻25點，而Walmart跌0.72%，報141.44元，拖低道指6點。

科技股方面，蘋果收市報147.92元，升0.82%，谷歌母公司Alphabet收市報89.87元，升0.83%，亞馬遜收市報93.76元，升0.27%，Facebook收市報169.54元，跌0.49%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.07%，報462點。德國DAX指數收漲1.13%，報15381點；法國CAC 40指數漲1.51%，報7295點；英國富時100指數收漲0.72%，報7935點。

美2年期10年期債息續倒掛，屆乎85.31基點至90.11基點(是2月15日後最闊)，收報87.04基點。

美3個月10年期債息續倒掛，屆乎86.12基點至98.24基點，收報88.716基點。

美國10年期債息曾高見3.9766%，是2022年11月10日後最高。收市報3.9141%。

道指曾升最多1.13%，是1月23日後最大升幅，高見33189.28點，是2月23日後最高。收市報32889.09點，是2月23日後收市新高，當日報33153.91點。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2022年12月19日。

標指曾升最多1.21%，是2月7日後最大升幅。曾高見4018.05點，是2月23日4028.3點後最高。收市報3982.24點，是2月23日後收市新高，當日報4012.32點。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2022年12月19日。

納指曾升最多1.49%，是2月13日後最大升幅。曾高見11565.23點，是2月23日11638.98點後最高。收市報11466.98點，是2月23日後收市新高。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2022年12月19日。

 

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