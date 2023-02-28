moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升4日 見1個月高

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，升6.46點子至3.03167%，是1月18日後最高，當日報3.1778%。對上一次連升4日是2月20日，當日拆息報2.60911%。

港元現報7.8475元貶值35點子，曾貶值最多35點子，報7.8475元，亦曾升值最多3點子，報7.8437元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升148.62點子至3.84821%；1星期HIBOR升19.35點子至2.76161%；2星期HIBOR升16.77點子至2.85393%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.17點子至3.7997%；6個月期HIBOR升1.23點子至4.20768%；12個月期HIBOR升1.31點子至4.78369%。

美元指數現報104.75升值0.077點或0.07%。

美元1個月期LIBOR報4.63486%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.6032%，連續4日收窄，利差是2023年1月25日後最高，當日差距為-1.5624%

對上一次連續4日收窄，是2023年2月20日，當日利差報-1.9836%。

 