港元現報7.8475元貶值35點子，曾貶值最多35點子，報7.8475元，亦曾升值最多3點子，報7.8437元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升148.62點子至3.84821%；1星期HIBOR升19.35點子至2.76161%；2星期HIBOR升16.77點子至2.85393%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.17點子至3.7997%；6個月期HIBOR升1.23點子至4.20768%；12個月期HIBOR升1.31點子至4.78369%。

美元指數現報104.75升值0.077點或0.07%。

美元1個月期LIBOR報4.63486%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.6032%，連續4日收窄，利差是2023年1月25日後最高，當日差距為-1.5624%

對上一次連續4日收窄，是2023年2月20日，當日利差報-1.9836%。