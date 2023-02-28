moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

和電盈轉虧末期息維持5.21仙 考慮今年中派特別息

和記電訊（0215）公布去年度業績，錄得虧損1.58億元， 按年盈轉虧，每股基本虧損3.28仙。收入按年升1％至32.78億元，當中本地服務收入按年持平至29.81億元，漫遊收入按年升14％至2.97億元。EBITDA 總額按年跌4％至14.2億元。每股末期股息按年持平至5.21仙。

虧損主要受折舊及攤銷增加影響，去年折舊及攤銷按年升12％至15.01億元，有關升幅反映了 2021 年以較高頻譜使用費續期的頻譜牌照所產生的全年攤銷影響，加上年內啟動700 兆赫頻段導致攤銷增加、集團投資網絡基建及相關技術導致折舊增加。此外，集團投資網絡基建及相關技術亦導致折舊增加，導致錄得息稅前虧損（LBIT）8100萬元，而2021年則錄EBIT 1.32億元。

執行董事兼行政總裁古星輝表示，疫情對本港經濟造成嚴重打擊，但並不影響集團的派息比率，集團將繼續派發與2020年相同水平的股息，直至股東應佔經常性溢利超過3.61億港元為止，屆時股息派發將改為相當於股東應佔年度溢利的100%。因此，集團會在考慮現金狀況及任何潛在投資機會後，於2023年公佈中期業績時決定盈餘現金的用途，屆時或會考慮宣佈派發特別股息。

和記電訊表示，去年下半年復蘇步伐雖然緩慢，但速度有所增加。隨著防疫措施及旅遊限制逐步放寬，漫遊服務復蘇。但是，總結全年，上半年激烈競爭，加上經濟狀況欠佳，帶來增長壓力，後繳淨 ARPU 與上一年比較減少2%至 168 元，惟後繳淨 ARPU於下半年改善。

展望今年，和記電訊表示，將與長和集團成員及其他策略夥伴合作，捕捉更多機遇以創造協同效應，集團有信心 2023 年 5G 客戶數目將繼續保持增長趨勢。古星輝表示，由於 5G 資本開支的投資已達頂峰，加上網絡擴展的營運成本已趨穩定，集團已準備就緒，於2023 年締造穩健的財務表現及強勁的現金流，董事會對穩健的增長前景抱持樂觀態度。