虧損主要受折舊及攤銷增加影響，去年折舊及攤銷按年升12％至15.01億元，有關升幅反映了 2021 年以較高頻譜使用費續期的頻譜牌照所產生的全年攤銷影響，加上年內啟動700 兆赫頻段導致攤銷增加、集團投資網絡基建及相關技術導致折舊增加。此外，集團投資網絡基建及相關技術亦導致折舊增加，導致錄得息稅前虧損（LBIT）8100萬元，而2021年則錄EBIT 1.32億元。

執行董事兼行政總裁古星輝表示，疫情對本港經濟造成嚴重打擊，但並不影響集團的派息比率，集團將繼續派發與2020年相同水平的股息，直至股東應佔經常性溢利超過3.61億港元為止，屆時股息派發將改為相當於股東應佔年度溢利的100%。因此，集團會在考慮現金狀況及任何潛在投資機會後，於2023年公佈中期業績時決定盈餘現金的用途，屆時或會考慮宣佈派發特別股息。

和記電訊表示，去年下半年復蘇步伐雖然緩慢，但速度有所增加。隨著防疫措施及旅遊限制逐步放寬，漫遊服務復蘇。但是，總結全年，上半年激烈競爭，加上經濟狀況欠佳，帶來增長壓力，後繳淨 ARPU 與上一年比較減少2%至 168 元，惟後繳淨 ARPU於下半年改善。

展望今年，和記電訊表示，將與長和集團成員及其他策略夥伴合作，捕捉更多機遇以創造協同效應，集團有信心 2023 年 5G 客戶數目將繼續保持增長趨勢。古星輝表示，由於 5G 資本開支的投資已達頂峰，加上網絡擴展的營運成本已趨穩定，集團已準備就緒，於2023 年締造穩健的財務表現及強勁的現金流，董事會對穩健的增長前景抱持樂觀態度。