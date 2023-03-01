道瓊斯工業平均指數收跌232點，跌幅0.71%，報32656點。標普500指數收跌12點，跌幅0.31%，報3970點。納斯達克綜合指數收跌11點，或0.1%，報11455點。

高盛跌3.8%，報351.65美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累91點，而摩通升0.84%，報143.35元，貢獻道指7點。

科技股方面，蘋果收市報147.41元，跌0.34%，谷歌母公司Alphabet收市報90.06元，升0.21%，亞馬遜收市報94.23元，升0.5%，Facebook收市報174.94元，升3.18%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.32%，報461點。德國DAX指數收跌0.11%，報15365點；法國CAC 40指數跌0.38%，報7267點；英國富時100指數收跌0.75%，報7876點。

美國10年期債息曾升最多1.7%，是2月24日後最大升幅。高見3.9806基點，是2022年11月10日4.1154點後最高。

美2年期10年期債息續倒掛，最多90.22基點，是2月15日後最闊。收市報90.20基點，是1981年10月2日後收市最闊，當日報93.65基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至84.715基點，是1月5日後最窄。曾擴大至96.624基點，是2月27日98.242基點後最闊。收市報93.241基點，是2月23日後收市最闊。

道指曾跌最多0.77%，是2月24日後最大跌幅，當日跌幅為1.54%。曾低見32636.43點，是2022年12月22日32573.43點後最低。收市報32656.7點，是2022年11月9日後收市新低，當日報32513.94點。連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是2022年9月27日。

標指曾跌最多0.33%，是2月24日後最大跌幅。曾低見3968.98點，是2月24日後最低。今日收市報3970.15點，是2月24日後收市新低。連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是2022年9月27日。

納指曾跌最多0.28%，是2月24日後最大跌幅，當日跌幅為2.21%。曾低見11435.39點，是2月24日後最低。收市報11455.54點，是2月24日後收市新低。

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