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ASMPT全年少賺17% 第四季跌70% 料行業下半年復蘇

ASMPT（0522）公布全年業績，盈利26.2億元，按年跌17.5%，末期息1.9元。第四季盈利為2.67億元，按年跌70.7%，按季亦跌56.8%。第四季銷售收入為43.3億元(5.53億美元)，按年跌30.2%，按季亦跌5.1%。第一季度銷售收入預測將介乎4.55億美元至5.25億美元之間。從集團客戶的反饋和行業觀察家的見解看來，市場普遍認為半導體行業有機會在2023年下半年開始復蘇。

第四季度銷售收入為港幣43.3億元(5.53億美元)，按年跌30.2%，按季亦跌5.1%；新增訂單總額為港幣31.2億元(3.98億美元)，按年跌40.6%，按季亦跌14.0%；毛利率為41.4%，按年增8點子，按季亦增55點子；經營利潤率為13.7%，按年跌633點子，按季亦跌74點子。

全年計，銷售收入為港幣193.6億元(24.7億美元)，按年跌11.8%；新增訂單總額為184.4億元(23.6億美元)，按年跌29.4%；毛利率為41.1%，按年增55點子；經營利潤率為16.7%，按年跌216點子。於12月31日，未完成訂單總額為89.8億元(11.5億美元)。

公司指，繼於2021年「超級周期」錄得銷售收入創新高的表現後，再創下年度銷售收入及新

增訂單總額第二新高紀錄。此外，第四季度銷售收入仍高於預期，並連續七個季度錄得逾40%的毛利率。

全年新增訂單總額當中，先進封裝（「AP」）、汽車及工業合共佔集團的新增訂單總額約60%。未完成訂單總額為89.8億元(11.5億美元)，訂單對付運比率為0.95。

公司指，集團的解決方案已愈來愈多為純電動車（「EV」）客戶提供服務，包括快速增長的內地電動車客戶。在汽車電動化迅速發展的趨勢下，集團的汽車終端市場應用為2022年的銷售收入貢獻約5.15億美元的新高水平，按年增長20%。汽車終端市場應用佔集團總銷售收入比例亦創新高，達21%。

AP方面，系統封裝（「SiP」）SMT印刷及配置，隨著5G、智能手機及高端可穿戴裝置普及，此領域的需求強勁，且此長期趨勢預期繼續推動客戶的長期資本投資計劃。公司預期，新的晶片裝嵌解決方案將於2023年推出市場，以回應客戶對高速及高精度固晶配置解決方案的需求。

AP方面，激光切割繼續提高市場份額，皆因對更複雜先進晶片架構的需求加速增長。相信下一代激光切割設備可為集團貢獻至少1億美元的長期年銷售收入。

集團行政總裁黄梓达先生表示，「儘管宏觀經濟存在不確定性，但集團於2022年仍表現強韌。我們獨特兼廣泛的產品組合繼續是我們主要的競爭優勢，使我們能夠減輕行業周期對集團的影響。在我們的SEMI和SMT分部，我們的產品組合為我們提供主流及應用工具的批量業務，以及能力去推動我們的高增長及高利潤先進設備（包括軟件解決方案）的發展。我們相信，集團在逐步整合及優化整體解決方案套件方面具有無可比擬的能力，並將繼續支持我們在市場中蓬勃發展和競爭」。

 

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