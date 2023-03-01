個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.43%，折合報345.06元；阿里巴巴（9988）跌0.42%，折合報86.14元；美團（3690）跌0.08%，折合報135.99元；匯控（0005）升1.42%，折合報60.14元；建行（0939）跌0.16%，折合報4.79元。

道期現跌0.305%；標期現跌0.42%；納期現跌0.56%。日股現跌0.15%，韓股休市，澳股現跌0.06%。

VIX指數隔晚跌1.19%或0.25點，報20.7點。

紐油現跌0.48%或0.36美元，報76.68美元；布油現升1.71%或1.41美元，報83.45美元；金價現跌0.12%或2.26美元，報1824.66美元；LME 銅期貨隔晚升1.8%或159美元，報8961美元。美國10年期債息現升0.49%或0.0195厘，報3.9395厘。

今日焦點股份可留意：

ASMPT（0522）全年少賺17%，第四季跌70%，料行業下半年復蘇。

多間公司最快今日公布業績，包括，百威（1876）、創科實業（0669）、理文化工（0746）、理文造紙（2314）、蔚來集團（9866）、塗鴉智能（2391）、微博（9898）。

國美（0493）澄清旗下公司被凍結為非重要附屬。

京信通信（2342）盈喜料去年扭虧賺至少1.8億元。

港鐵（0066）落實參與東涌延線鐵路加物業發展。

和電（0215）盈轉虧末期息維持5.21仙考慮今年中派特別息。

中華燃氣（8246）料去年虧損減至370萬。

和黃醫藥（0013）去年虧損增85%。

萬卓祺調任銀娛（0027）獨立董事。

光大水務（1857）擬物色併購機會。

名創優品（9896）半年多賺逾1.2倍不派中期息。

深控（0604）發盈喜去年轉賺逾14億恒大減值大減。

百度（9888）蘿卜快跑百輛車隊落地武漢訂單量突破200萬。

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