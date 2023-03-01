集團表示，期內受惠於高利潤率嶄新產品、Milwaukee的增長帶來組合改善、強的售後市場電池業務、製造生產力及極嚴格的成本控制措施，去年全年毛利率升0.54個百分點至39.3%。

以當地貨幣計，集團去年電動工具業務銷售額錄得5.5%增長，期內投資於擴大專業及DIY工具市場，帶動經營溢利增加6.6%至12億美元。集團旗艦品牌MILWAUKEE 業務去年增長21.8%，列賬銷售額錄得18.7%增長，主要受充電式電動工具、電池供電式戶外電動設備、手動工具、PACKOUT 儲存系統、配件及個人安全裝備（PPE）方面取得良好平衡所推動，各地區業務增長平均，按

當地貨幣計算，全球所有主要地區增長均超過21.5%。

地板護理及清潔方面，受疫情後的消費需求下滑及零售商庫存減少所影響，去年業績按年下跌25.6%，今年的庫存已回復至更健康的水平，隨著創新充電式新產品的推出，集團亦期待這項業務發展。

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