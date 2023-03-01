該技術目前正作最後測試階段。e-banner營運總監雷凱傑表示，轉用AWS Connect 後，雲端化可讓員工可選擇在家工作，以平衡家庭和工作。雷凱傑又表示，自動化和客製化回應客戶服務能減省人手接電話，亦能減省客戶等候時間。

AWS香港解決方案架構部主管余廸遜表示，公司過去客戶對象包括金融界、交通運輸界和中小企等，幫助其客戶服務中心轉型，目前香港步入復常，近期旅遊界、航空界企業亦有意引入技術，以緩解目前人手不足問題，為其定制雲端客戶查詢。余廸遜表示，雲端化客戶聯絡技術較過去傳統的電話熱線製定方案更具彈性，適合一些快閃店、大型活動和多應變的企業。

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