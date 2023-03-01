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蔚來上季經調整淨虧損擴大至51億元 毛利率跌至3.9％

蔚來（9866）（美﹕NIO）公布第四季業績，收入按年升62.2％至160.64億元（人民幣，下同），按季升23.5％，淨虧損58.47億元， 按年虧損顯著擴大。 非公認會計準則經調整淨虧損50.54億元，按年虧損顯著擴大。

季內毛利按年跌63.4％至6.2億元，毛利率為3.9％，按年跌13.3個百分點，按季跌9.4個百分點。汽車毛利率6.8％，按年跌14.1個百分點，主要與現有ES8、ES6及EC6車型相關的存貨撥備、生產設施加速折舊與購買承諾損失。季內，合共汽車交付量達4.01萬輛，按年升60％，包括2.08萬輛高端智能電動SUV以及1.92萬輛高端智能電動轎車。

全年表現方面，全年收入按年升36.3％至492.68億元，淨虧損按年擴大逾三成至145.59億元，非公認會計準則經調整淨虧損121.41億元，虧損按年擴大3倍。

蔚來預計今年首季汽車交付量介乎3.1萬輛至3.3萬輛，按年升20.3％至28.1％。收入介乎109.26億元至115.43億元， 按年升10.2％至16.5％。

蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌表示，今年計劃基於蔚來第二代技術平台推出五款全新產品，增設1000個換電站以進一步提升全程用戶體驗，持續鞏固在智能電動汽車關鍵領域的競爭優勢。

蔚來今日績前收報79.7港元，全日升11％。