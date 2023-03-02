moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

Ken Sir獲100名股東授權向匯控提決議案 匯控要求需以較高門檻形式提出

「分拆匯控關注組」召集人，人稱「Ken Sir」的呂宇健獲100名匯控股東授權，在2月20日向匯控（0005）提交兩項決議案，擬在5月舉行的匯控股東會以普通決議形式表決。不過呂宇健一方表示，昨晚（1日）接獲律師通知，3匯控要求將議案以特別議案形式提呈，意味通過門檻由普通議案的超過50%贊成票，變成超過75%。

兩項決議案內文為（1）動議匯豐制定、實施和每季度報告旨在通過包括但不限於分拆、戰略重組、結構重整其亞洲業務等方式以提高匯豐的價值之計劃和策略。（2）動議匯豐制定並實施長期和穩定的股息政策，並在匯豐有足夠可分配利潤的前提下，向股東派發2019 冠狀病毒疫情前同等水平的股息，即（按季度支付）不低於每年每股0.51美元的股息。

呂宇健表示，若未能提案，則會考慮據英國公司法入稟提訴。他們一方希望繼續提案，正與律師討論接納以特別決議案，或堅持以普通決議案提出。他認為，匯控轉變特別決議案，顯示他們十分擔心議案會獲得通過。另外，他指匯控亦可能無理地把其的普通議案釐定為「無約束力」，對此感到遺憾。他表示，表決權是公司法的基石，他們今次行動的意義，在於給予股東集體投票的機會，而不是匯豐閉門作決定，要聽股東意見，也希望最終匯控可以按表決結果作出相應執行。

過去市傳匯控大股東中國平安（2318）是分拆匯控亞洲業務的推手，呂宇健表示暫時與平保，及其他機構投資者未有溝通，指這些投資者指會要先等待決議案成立，他計劃成案後將拜訪首二十大匯控股東。

匯控發言人回應查詢時表示，正如任何由股東提出的決議案一樣，該決議案正式獲接納之前，相關股東必須證明其所提出的要求有效。該行會在適當時候作出回應。