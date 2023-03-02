兩項決議案內文為（1）動議匯豐制定、實施和每季度報告旨在通過包括但不限於分拆、戰略重組、結構重整其亞洲業務等方式以提高匯豐的價值之計劃和策略。（2）動議匯豐制定並實施長期和穩定的股息政策，並在匯豐有足夠可分配利潤的前提下，向股東派發2019 冠狀病毒疫情前同等水平的股息，即（按季度支付）不低於每年每股0.51美元的股息。

呂宇健表示，若未能提案，則會考慮據英國公司法入稟提訴。他們一方希望繼續提案，正與律師討論接納以特別決議案，或堅持以普通決議案提出。他認為，匯控轉變特別決議案，顯示他們十分擔心議案會獲得通過。另外，他指匯控亦可能無理地把其的普通議案釐定為「無約束力」，對此感到遺憾。他表示，表決權是公司法的基石，他們今次行動的意義，在於給予股東集體投票的機會，而不是匯豐閉門作決定，要聽股東意見，也希望最終匯控可以按表決結果作出相應執行。

過去市傳匯控大股東中國平安（2318）是分拆匯控亞洲業務的推手，呂宇健表示暫時與平保，及其他機構投資者未有溝通，指這些投資者指會要先等待決議案成立，他計劃成案後將拜訪首二十大匯控股東。

匯控發言人回應查詢時表示，正如任何由股東提出的決議案一樣，該決議案正式獲接納之前，相關股東必須證明其所提出的要求有效。該行會在適當時候作出回應。