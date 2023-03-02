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憂通脹加劇 美10年債息曾升穿4厘 標指、納指見1個月低 道指升5點 金龍指數升3%

美國2月份ISM製造業指標六個月來首次出現改善，但仍處於榮枯線下方。衡量原物料支付價格的指標9月份以來首次高於50，顯示成本上升，通脹擔憂加劇，聯儲局官員稱利率峰值或維持到明年較晚時候。美國10年期債息曾升穿4厘見近4個月高，美債息差收窄，美股個別發展，標指、納指連跌兩日，見逾一個月低。內地數據利好，納斯達克中國金龍指數收漲3.03%。

道瓊斯工業平均指數收漲5點，升幅0.02%，報32661點。標普500指數收跌18點，跌幅0.48%，報3951點。納斯達克綜合指數收跌76點，或0.67%，報11379點。

Caterpillar升3.81%，報248.67美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻60點，而家得寶跌1.94%，報290.79元，拖低道指37點。

科技股方面，蘋果收市報145.31元，跌1.42%，谷歌母公司Alphabet收市報90.36元，升0.33%，亞馬遜收市報92.17元，跌2.18%，Facebook收市報173.42元，跌0.86%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.75%，報457點。德國DAX指數收跌0.4%，報15305點；法國CAC 40指數跌0.47%，報7234點；英國富時100指數收漲0.5%，報7914點。

納斯達克中國金龍指數收漲3.03%，報7252點。

美2年期10年期債息續倒掛，屆乎87.164基點至91.199點，收報89.016基點，是2月27日後收市最窄。

美3個月10年期債息續倒掛，屆乎85.015基點至96.025基點，收報86.643基點，是1月4日後收市最窄。

美國10年期債息曾升最多2.25%，是2月24日後最大升幅，當日升幅為2.52%。曾高見4.0082厘，是2022年11月10日4.1154厘後最高。收市報3.9925厘，是2022年11月9日後收市新高。

現報3.9925元，升1.85%。連升2日，累計升0.0784厘，對上一次連升2日是2月21日。

道指曾升最多0.27%，是2月27日後最大升幅，當日升幅為1.13%。高見32746.15點，是2月28日32873.47點後最高。今日收市報32661.84點，是2月27日後收市新高，當日報32889.09點。

標指曾跌最多0.78%，是2月24日後最大跌幅，當日跌幅為1.73%。低見3939.05點，是1月20日3897.86點後最低。今日收市報3951.39點，是1月19日後收市新低，當日報3898.85點。

現報3951.39元，跌0.47%。連跌2日，累計跌30.85點，對上一次連跌2日是2月17日。連續第7日陰燭，對上一次連續第7日陰燭是2018年12月19日。

納指曾跌最多0.92%，是2月24日後最大跌幅，當日跌幅為2.21%。低見11349.87點，是2月24日11334.47點後最低。今日收市報11379.48點，是1月25日後收市新低，當日報11313.36點。連跌2日，累計跌87.5點，對上一次連跌2日是2月17日。

 

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