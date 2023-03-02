個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.93%，折合報365.38元；阿里巴巴（9988）跌3.97%，折合報88.25元；美團（3690）跌1.56%，折合報140.58元；匯控（0005）跌0.08%，折合報60.2元；建行（0939）跌0.93%，折合報4.89元。

道期現升0.593%；標期現升0.2%；納期現升0.21%。日股現升0.12%，韓股現升0.88%，澳股現升0.37%。

VIX指數隔晚跌0.57%或0.12點，報20.58點。

紐油現升0.02%或0.01美元，報77.71美元；布油現升1.03%或0.85美元，報84.31美元；金價現升0.03%或0.58美元，報1837.3美元；LME 銅期貨隔晚升1.55%或139.5美元，報9100.5美元。美國10年期債息現跌0.09%或0.0039厘，報3.9886厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，嗶哩嗶哩（9626）、中國鐵塔（0788）、置富（0778）、捷榮國際（2119）等。

萬科（2202）折讓6.12%配股，籌39億，承諾資金將不會用於境內新增住宅開發項目。

Ken Sir獲100名股東授權向匯控（0005）提決議案，匯控要求需以較高門檻形式提出。

新世界發展（0017）旗下的K11 MUSEA表示，解口罩令首日，K11 MUSEA銷售人流倍升。

聯控（3396）發盈警，料去年純利至少瀉八成。

蔚來（9866）上季經調整淨虧損擴大至51億元，毛利率跌至3.9％。

快手（1024）申請成為人民幣計價雙幣股。

爪哇（0251）向主席為首公司的九龍灣地盤提供項目管理服務，涉值7800萬。

微博（9898）上季非公認會計準則淨利潤跌9%，全年跌25%。

ASMPT（0522）：各地自建半導體廠，利設備行業發展。

eprint集團（1884）旗下e-banner宣布，客戶服務中心3月引入AWS Connect，雲端客戶查詢技術。

創科（0669）全年少賺2%，派未期息0.9元，毛利率續增0.54個百分點。

電視廣播（0511）宣布，與淘寶合作舉行電商直播。

勝獅貨櫃（0716）發盈警，全年少賺最多76%。

吉利（0175）：極氪2月交付按年增87%，按月增75%。

理想汽車（2015）上月交付16.6萬輛，增98%。

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