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百威亞太業績遜預期 內地渠道關閉銷量僅增0.7% 業務恢復情況保持樂觀

百威亞太（1876）公布業績，全年純利9.13億美元，按年跌3.89%，差過預期的9.853億美元。第四季轉虧，蝕1200萬元，差過預期的賺7330萬美元，去年同期賺9900萬美元。末期股息3.78美分。

第四季收入11.7億美元，按年跌18%，差過預期的12.6億美元；調整後息稅折舊及攤銷前利潤2.00億美元，按年跌45%，差過預期的2.854億美元；調整後息稅前利潤4100萬美元，按年跌77%，差過預期的1.213億美元。啤酒銷量變動跌2.2％。

全年計，收入64.8億美元，按年跌4.6%，差過預期的67億美元；毛利率50%，低過上年同期的53.9%，及差過預期的51.1%；調整後息稅折舊及攤銷前利潤19.3億美元，按年跌9.7%，差過預期的20.7億美元。總銷量（百公升）8,849萬，按年增0.7%，差過預期的8763萬。

年內總銷量增加0.7%，原因是韓國及印度的強勁表現被內地大規模渠道關閉所抵銷。

收入增長2.4%及每百升收入增長1.7%，此乃由於韓國收入管理舉措及印度高端化所帶動，但被內地具挑戰性的經營環境顯著抵銷。按呈報基準計算，收入下降4.6%及每百升收入下降5.2%，主要由於匯率影響。

內地方面，渠道（尤其是夜場及餐館）大範圍及大規模關閉，削弱高端化策略的正面影響，全年銷量下跌3.0%，業績落後於預計的行業水平。然而，高端化策略下，百威及超高端產品銷量仍在超過半數擴張城市中錄得雙位數增長。不過，高端及超高端品類於第四季度的收入出現雙位數的下降。

公司指，儘管內地春節提前，但銷量下降7.0%。收入及每百升收入分別下降15.0%及8.6%，而正常化除息稅折舊攤銷前盈利下跌44.1%，因為收入下降且於今年最小季度產生營運去槓桿化。第四季收入減少4.2%，而每百升收入減少1.2%。

就內地而言，估計到2月底公司業務範圍中的餐館及夜場渠道幾乎全部重新開放。鑑於目前的復蘇態勢，對2023年第一季度過渡季度後的2023年業務恢復情況保持樂觀。

 

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