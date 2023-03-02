期內，總收入為95.7億美元，較去年同期的98.5億美元減少3%，主要由於淨新增1,159家餐廳及收購杭州肯德基，部分被肯德基及必勝客的同店銷售額分別下降7%及6%，以及因新冠肺炎疫情的影響而門店暫時停業所抵消。

系統銷售額較去年同期下降5%，其中肯德基和必勝客分別下降4%和3%。同店銷售額較去年同期下降7%，其中肯德基和必勝客分別下降7%和6%。

截至2022年12月31日，門店總數達到12,947家，淨新增達到1,159家門店。餐廳利潤率為14.1%，去年同期為13.7%。經營利潤為6.29億美元，較去年同期的13.9億美元下降55%，主要是由於在2021年第四季度重新計量之前持有的杭州肯德基股權所產生的非現金收益6.18億美元。

經調整經營利潤為6.33億美元，較去年同期的7.66億美元下降17%。

展望今年，預期淨新增約1,100至1,300家門店。資本開支介乎約7億美元至9億美元之間。

百勝中國現報470元，跌1.8%。

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