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永利澳門擬發債    披露今年首兩個月EBITDA復正數

永利澳門（1128）公布，已委任德意志銀行香港分行及高盛（亞洲）發債，同時作出業務資料更新。該集團指，澳門業務在農曆新年期間每日正常化經調整後的物業EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）約400萬美元。目前其預期今年首兩個月，經營收益總額介乎3.91億至3.95億美元，按年增長73.7%至75.5%；經調整後物業EBITDA將介乎9400萬至9800萬美元，按年大增19.9至20.8倍。其成為自恢復通關後，首間披露有利可圖的濠賭股。

該集團指，澳門重新開放旅遊後，尤其是農曆新年前後10日，表現尤其強勁。期內其中場賭枱投注額恢復至2019年農曆新年水平的95%，貴賓轉碼數亦較2019年農曆新年水平高出40%。非博彩業務方面，酒店入住率達96%，租戶零售額較2019年農曆新年增加34%。該段期間澳門業務每日的正常化經調整後的物業EBITDA約400萬美元。農曆新年後的業務量則仍保持強勁。於假期後約四週期間，中場賭枱投注額回升至2019年同期的82%，貴賓轉碼數則較2019年水平高出20%。非博彩業務中，租戶零售額較2019年同期增加78%以上。

其又預料，截至2月底止兩個月期間的貴賓賭枱贏額百分比，會令經調整後的物業EBITDA減少約1330萬美元的影響，比去年同期所受影響的金額微減。在該段期間的中場賭枱贏額百分比為20.6%，按年增加0.8個百分點。其同時估計截至2月底止兩個月期間的正常化博彩毛收益市場份額約為15%，高於2019年的水平。