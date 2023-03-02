該集團指，澳門重新開放旅遊後，尤其是農曆新年前後10日，表現尤其強勁。期內其中場賭枱投注額恢復至2019年農曆新年水平的95%，貴賓轉碼數亦較2019年農曆新年水平高出40%。非博彩業務方面，酒店入住率達96%，租戶零售額較2019年農曆新年增加34%。該段期間澳門業務每日的正常化經調整後的物業EBITDA約400萬美元。農曆新年後的業務量則仍保持強勁。於假期後約四週期間，中場賭枱投注額回升至2019年同期的82%，貴賓轉碼數則較2019年水平高出20%。非博彩業務中，租戶零售額較2019年同期增加78%以上。

其又預料，截至2月底止兩個月期間的貴賓賭枱贏額百分比，會令經調整後的物業EBITDA減少約1330萬美元的影響，比去年同期所受影響的金額微減。在該段期間的中場賭枱贏額百分比為20.6%，按年增加0.8個百分點。其同時估計截至2月底止兩個月期間的正常化博彩毛收益市場份額約為15%，高於2019年的水平。