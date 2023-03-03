美國10年期債息升至4.0893厘，見近4個月高，但美債息倒掛收窄。道指見兩個月最大升幅，見近一周高，兩日累升346點。納斯達克中國金龍指數收漲2.67%，報7445點。

道瓊斯工業平均指數收漲341點，升幅1.05%，報33003點。標普500指數收漲29點，升幅0.76%，報3981點。納斯達克綜合指數收漲83點，或0.74%，報11462點。

Salesforce升11.5%，報186.59美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻126點，而摩通跌1.04%，報141.07元，拖低道指9點。

科技股方面，蘋果收市報145.91元，升0.41%，谷歌母公司Alphabet收市報92元，升1.81%，亞馬遜收市報92.13元，跌0.04%，Facebook收市報174.53元，升0.64%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.52%，報460點。德國DAX指數收漲0.15%，報15327點；法國CAC 40指數漲0.7%，報7284點；英國富時100指數收漲0.37%，報7944點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.67%，報7445點。

美國10年期債息續升，高見4.0893厘，是2022年11月10日4.1154厘後最高。收市報4.0556厘，是2022年11月9日後收市新高，當日報4.0923厘。連升3日，累計升0.1415厘，對上一次連升3日是2月16日。

美2年期10年期債息續倒掛，屆乎81.333基(是2月24日後最窄)至90.819基點。收市報83.564基點，是2月23日後收市最窄。

美3個月10年期債息續倒掛，屆乎77.419基點(是1月4日後最窄)至88.657基點。收市報80.586基點，是1月3日後收市最窄。

道指曾升最多1.29%，是1月6日後最大升幅，當日升幅為2.37%。高見33083.45點，是2月27日33189.28點後最高。收市報33003.57點，是2月23日後收市新高，當日報33153.91點。連升2日，累計升346.87點，對上一次連升2日是2月13日。

標指曾升最多1%，是2月27日後最大升幅，當日升幅為1.21%。高見3990.84點，是2月28日3997.5點後最高。今日收市報3981.35點，是2月27日後收市新高，當日報3982.24點。

納指曾升最多0.95%，是2月27日後最大升幅，當日升幅為1.49%。高見11487.59點，是2月28日11548.23點後最高。收市報11462.98點，是2月27日後收市新高，當日報11466.98點。

現報11462.98元，升0.73%

其他報道

北水增持中電信 減持恒生中國企業