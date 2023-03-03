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港股ADR升147點 夜期高水246點 美期跌亞股升 鷹君等業績

美股向上，港股ADR升147點或0.71%，報20576點，即月恒指夜期升219點，報20675點，夜期高水246點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.21%，折合報370.81元；阿里巴巴（9988）升0.53%，折合報88.06元；美團（3690）升2.33%，折合報144.59元；匯控（0005）跌0.36%，折合報58.04元；建行（0939）升0.01%，折合報4.98元。

道期現跌0.054%；標期現跌0.08%；納期現跌0.1%。日股現升0.69%，韓股現升0.19%，澳股現升0.27%。

VIX指數隔晚跌4.81%或0.99點，報19.59點。

紐油現跌0.25%或0.2美元，報77.96美元；布油現升0.52%或0.43美元，報84.75美元；金價現升0.12%或2.36美元，報1838.23美元；LME 銅期貨隔晚跌1.56%或142美元，報8958.5美元。美國10年期債息現升0.24%或0.0099厘，報4.0655厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，鷹君（0041）、亞洲水泥（0743）、匯賢（87001）、嘉利國際（1050）、友聯租賃（1563）

永利澳門（1128）擬發債，披露今年首兩個月EBITDA復正數。

九建（0034）：海茵莊園入帳基礎溢利增逾七成，但租盤公平值跌累少賺逾35%。

嗶哩嗶哩（9626）去年經調整淨虧損擴大至67億人幣。

禹洲（1628）林龍安建議將優質民企列可增信名單，助公開發債。

恒生（0011）成立90周年，推抽獎活動送招牌財神金。

楊元慶連番減持聯想（0992），套現1.89億。

港交所（0388）：將開設倫敦辦事處。

東亞（0023）推香港永久居民經見證方式開設內地賬戶。

醫脈通（2192）盈喜，料去年多賺近1.5倍。

置富（0778）去年可供分派收益跌一成，每基金單位派0.4415元。

摩通：料獲評跑贏大市的濠賭股有潛在四成升幅。

港1月零售按年升7%，勝市場預期，創近11個月高。留意港零售股。

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