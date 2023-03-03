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【陸振球專欄】法國外貿銀行逆主流分析: 港樓價會續跌一成

法國外貿銀行一份有關香港財政預算案的研究報告指出，在樓價下行壓力下，土地銷售和印花稅隨之下降，對財政收入也產生了負面影響。儘管政府試圖通過降低首置人士的印花稅來促進房屋銷售，但收效甚微。與內地重新開放可能會提供一些幫助，但決定性因素仍在於美聯儲利率。假設宏觀審慎政策沒有變化，按揭貸款利率繼續攀升將導致房價繼續下跌10%，與現時香港主流意見指樓巿已因內地通關而可重復大牛巿，甚至樓價破頂明顯不同。

報告指令人失望的是，除了已經公布的簽證計劃外，目前仍缺乏阻止人才外流的政策。例如，通過改善醫療、增強房屋可負擔性和青年發展計劃等方向來提高生活品質，進而留住現有人才。到2040年，香港老齡人口比例將由2022年的20%上升至35% 。屆時，勞動人口將減少17%，即減少85萬人。唯一新宣布的是資本投資者入境計劃（Capital Investment Entrant Scheme），投資可以包括房地產以外的資產，可以成為政府債券買家的一個來源。

總而言之，預算案對經濟提供了有限支援，但缺乏結構性解決方案，這受到財政狀況的限制。政府只能先努力減少過去幾年由於疫情支出而膨脹的預算赤字，因此限制了解決長期問題、提出重大方案的餘地。

陸振球

明報投資及地產版主編

 

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