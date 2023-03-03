報告指令人失望的是，除了已經公布的簽證計劃外，目前仍缺乏阻止人才外流的政策。例如，通過改善醫療、增強房屋可負擔性和青年發展計劃等方向來提高生活品質，進而留住現有人才。到2040年，香港老齡人口比例將由2022年的20%上升至35% 。屆時，勞動人口將減少17%，即減少85萬人。唯一新宣布的是資本投資者入境計劃（Capital Investment Entrant Scheme），投資可以包括房地產以外的資產，可以成為政府債券買家的一個來源。

總而言之，預算案對經濟提供了有限支援，但缺乏結構性解決方案，這受到財政狀況的限制。政府只能先努力減少過去幾年由於疫情支出而膨脹的預算赤字，因此限制了解決長期問題、提出重大方案的餘地。

陸振球

明報投資及地產版主編

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