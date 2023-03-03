2022年底新能源補貼政策如期調整，疊加春節提前因素，1月全國新能源乘用車市場因春節假期的關係急劇下跌，進入2月逐步平穩回暖。隨著近期碳酸鋰降價趨勢明顯，部分廠商年初產銷主動減速，實現生產端降本。

批發銷量快訊顯示，Tesla 2月內地產汽車銷量74,402輛，據彭博計算較1月份銷量增長13%。

其他報道

美高梅中國據報2月尾已劃設國際客博彩專場

摩根大通：香港員工可享至少16周有薪侍產假

全日沽空金額180億 比率降至17% 盈富沽空金額最多

恒指收市升138點 受制20天線 按周升幅4周最勁 成交、北水均減 TVB升51%

富達4月發售首隻公募基金供內地投資者認購

人行易綱：目前實際利率水平合適 降準有效提供長期流動性

大灣區航空訂購15架波音737-9飛機

英國金融行為監管局：就LME針對鎳的操作展開執法調查

航空科研公司Aerosim伙波音 培訓本地及亞洲航空業人才

富士康據報擬投資7億美元 印度建新工廠

俄鋁歐柏嘉：俄國明年國庫恐見底 需要「友好」國家投資支援