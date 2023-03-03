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鷹君去年核心盈利增3% 完成對皇玥投資

鷹君（0041）公布，至2022年12月底止全年股東應佔核心溢利增長3.1%至14.03億元，股東應佔會計虧損則減少63.6%至1.81億元，股東應佔每股除稅後核心溢利1.9元，末期息50仙，連同中期息33仙，全年共派息83仙。

另鷹君披露於 4 月透過其擁有大多數股權的附屬公司完成對一間聯營公司（皇玥集團控股有限公 司（「皇玥」））的投資。皇玥已成為香港增長最快且最具創新力的糕餅品牌之一，主要從事生 產月餅、蝴蝶酥、蛋捲、脆曲奇及唐果子等多款糕餅禮盒產品業務。

期內集團核心業務營運收入上升12.8%至25.63億元，主要受惠酒店投資組合的業績有所改善，全年錄得盈利6.16億元（2021年虧損1.05億元）。而英國、美國及澳洲分別恢復無限制入境後，對高端酒店的需求激增，抵銷了香港和上海酒店於上半年度在嚴格的社交距離規定/封鎖下遇到的低谷。酒店行業的反彈亦緩解了朗濤項目物業銷售收益的下降，年內該項目收入4.57億元，按年跌44%。

此外，集團透露，年內因持有的一隻中國債券之交易對手信用違約風險大增而作出1300萬元的減值，並就非核心創投金融科技投資撇銷 1740萬元。高收益債券及掛鉤票據投資減少及貸款利率上升，導致財務成本淨值增加至1.7億元（2021年為8070萬元）。

隨著疫情結束及逐漸恢復到疫前常態，鷹君預期2023年的前景將更加穩定，對今年的經濟展望保持樂觀，但俄烏戰爭持續、中美地緣政治關係緊張、美國進一步加息等不確定因素均妨礙世界經濟的復甦步伐，集團對加息及其對整個集團業務的潛在影響尤其保持審慎態度。為降低影響性，將繼續在不確定因素及挑戰中致力經營各項業務，並將探索 新的業務趨勢謹慎地尋找投資機會。