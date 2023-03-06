個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.62%，折合報369.89元；阿里巴巴（9988）升0.02%，折合報88.02元；美團（3690）跌0.01%，折合報142.28元；匯控（0005）升0.8%，折合報58.47元；建行（0939）跌0.23%，折合報4.99元。

道期現跌0.089%；標期現跌0.06%；納期現跌0.06%。日股現升1.08%，韓股現升0.46%，澳股現升0.51%。

VIX指數隔晚跌5.61%或1.1點，報18.49點。

紐油現跌0.32%或0.26美元，報79.42美元；布油現跌0.31%或0.26美元，報85.56美元；金價現跌0.15%或2.96美元，報1853.52美元；LME 銅期貨隔晚升0.27%或25美元，報8983.5美元。美國10年期債息現升0%或0厘，報3.9517厘。

今日焦點股份可留意：

兩間公司最快今日公布業績，包括，攜程集團（9961）、越秀交通基建（1052）。

石四藥（2005）發盈喜，料全年多賺40%至45%。

中信銀行（0998）AH股齊供股，10供3集資最多400億人幣。

恒生（0011）90周年，展出發展足跡文物。

碧服（6098）盈警，去年股東應佔淨利潤跌逾半。

鷹君（0041）去年核心盈利增3%，完成對皇玥投資。

味千（0538）預警去年盈轉虧最多1.7億人幣。

匯賢（87001）去年分派金額跌9%，末期分派增22%。

快狗打車（2246）料去年虧損擴至逾11億人幣。

電視廣播（0511）股價升55%，大台小股東大聯盟稱獲逾5%股東支持醞釀開股東會。大正資本：在TVB投資賬面賺逾4000萬。

滬深港通3月13日再擴容，在港主要上市外國公司獲納入。上海證券交易所：滬港通下港股通納入渣打（2888）、保誠（2378）、名創優品（9896）、太古（0087）、新東方在線（1797）等12間公司股份，但是同時調出澳優（1717）、正榮地產（6158）及雲音樂（9899）三家公司股份。

ESR（1821）獲日本JCR發AA-評級，在日管理資產達320億美元。

亨得利（3389）料去年轉蝕至少8000萬人幣。

大同機械（0118）料去年綜合溢利至少跌76%。

碧桂園（2007）2月銷售額按月增12%。

合景泰富（1813）2月銷售額按月增21%。

乘聯會：2月新能源乘用車廠商批發按年增60%，按月增30%，Tesla銷量升13%。

美高梅中國（1928）據報2月尾已劃設國際客博彩專場。

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